Start up, come funziona il doppio sconto fiscale che potenzia gli investimenti

Diventa rilevante il ruolo dei business angels italiani, sostenuto dalla crescente liquidità parcheggiata nei depositi bancari. Le statistiche fiscali appena pubblicate dal ministero delle Finanze, relative all’anno di imposta 2019, certificano un incremento del 65% degli investimenti effettuati in start up e Pmi innovative da oltre 7.900 contribuenti che hanno fruito, come persone fisiche, della detrazione fiscale del 30% sui capitali investiti.

Il nuovo incentivo

A loro si rivolge anche la detassazione delle plusvalenze appena introdotta dal Governo con il decreto Sostegni-bis, una misura che andrà ad alimentare i presupposti per un afflusso consistente di risorse verso le imprese innovative. In sostanza, da un lato viene eliminata l’imposta sostitutiva al 26% sul capital gain degli investimenti effettuati da persone fisiche in start up e Pmi innovative tra il 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2025, purché mantenuti per almeno tre anni. Dall’altra si prevede la detassazione delle plusvalenze, questa volta sulle quote cedute di qualsiasi società di capitali, purché reinvestite entro un anno in realtà innovative.

L'IMPATTO DELLE NUOVE AGEVOLAZIONI

Si aggiunge così un promettente tassello al puzzle di misure già esistenti, che genera un potenziale circuito positivo a favore del comparto. Si possono ora immaginare operazioni capaci di fruire di molteplici vantaggi. Basta fare un esempio: un imprenditore che dismette un investimento tradizionale per acquistare una quota in una start up, per poi cederla dopo tre anni, potrebbe così fruire della doppia detassazione delle plusvalenze ed anche del bonus fiscale sul capitale reinvestito.

LA SPINTA DELLE DETRAZIONI L’andamento degli investimenti in start up innovative agevolati con la detrazione del 19% (elevata al 30% con la legge di Bilancio 2017).(*) medio in euro - Fonte: elab. Sole 24 Ore su dati Finanze.it

Le cautele

«Le agevolazioni messe in campo negli ultimi anni - afferma Flavio Notari, professionista dello studio legale internazionale Orrick - vanno lette con un approccio sistemico e, per ottenere il massimo vantaggio, è necessario pianificare al meglio le varie fasi, prendendo in considerazione l’intero parterre di misure esistenti. Tra queste anche la possibilità di rivalutare le quote, rinnovata fino al 1° gennaio 2022». Ci sono poi Industria 4.0, i programmi come Smart & Start, la nuova Sabatini, il patent box. Oppure l’equity crowdfunding e la possibilità di emettere mini-bond. E in parallelo le ulteriori agevolazioni previste per i Pir alternativi.

La nuova detassazione delle plusvalenze potrebbe dare un ulteriore sprint agli investimenti, ma sarà meglio aspettare la decisione della Commissione Ue a cui è subordinata l’entrata in vigore della misura: i “silenzi” europei hanno già bloccato in passato altre misure destinate al settore, come l’innalzamento del bonus fiscale, dal 30 al 40%, previsto dalla legge di Bilancio 2019, così come l’incremento al 50% nel caso di acquisito dell’intero capitale sociale da parte di soggetti passivi Ires (“società sponsor”).