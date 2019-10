Start-up in corsa nell’area Ict di Luca Orlando

Essere digitali conviene. Certamente è andata così negli ultimi cinque anni, come dimostrano i ricavi dell’area delle tech company italiane (software house, distributori, system integrator, value added reseller, start up), in grado di lievitare in media del 9% all’anno.

Settore enorme quello preso in esame, forte di oltre 30 miliardi di euro e 600.000 occupati che in modo diretto o indiretto si occupano di compravendita di soluzioni e servizi digitali, area presa in esame dall'Osservatorio Tech Company del Politecnico di Milano.

Studio presentato in occasione di TechCompaniesLab (evento per gli imprenditori e i manager delle aziende ICT organizzato da Digital360) che prende in esame i bilanci di oltre 10.000 società di capitali di imprese operanti nel settore, i cui risultati sono stati decisamente positivi.

L'incremento medio annuo dei ricavi dal 2013 al 2018 è stato infatti pari al 9%, con un forte traino da parte delle startup (sono oltre 1500 quelle nate dopo il 2013), micro aziende che in valore assoluto sviluppano valori limitati ma che sono state in grado di crescere in media del 59% nello stesso periodo. Anche la marginalità registra una crescita costante nel corso degli anni, partendo dall’8,4% del 2013 e salendo progressivamente fino al 10,4% nel 2018.

Il marketing

Tutto bene? Da un’analisi basata su survey estesa ad oltre 270 imprese condotta dall'Osservatorio, emerge come gli strumenti di marketing utilizzati siano ancora “tradizionali”: sono poche le tech company che stanno sfruttando al meglio i nuovi strumenti di marketing digitale a supporto della comunicazione e della generazione di opportunità di business. Le attività di marketing più diffuse sono l'organizzazione di eventi “fisici” (nel 77% delle imprese) e l'utilizzo dei social in modalità “gratuita” (79%), ma il livello di soddisfazione di questi canali è spesso al di sotto delle aspettative. «I tech buyer – prosegue Balocco – cercano sempre più online informazioni su prodotti e servizi, ma molte imprese del settore sono guidate da un approccio orientato più alla vendita che al marketing. Oggi si utilizzano soprattutto canali di marketing “tradizionali” che generano poca soddisfazione, mentre è ancora poco percepita l'importanza degli strumenti online, utilizzati solitamente con iniziative ‘spot' non integrate in un piano complessivo. Un quadro da cui emerge la grande opportunità di un utilizzo dei diversi strumenti di marketing online, all'interno di una chiara strategia complessiva per generare opportunità di business».