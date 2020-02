Startup e incentivi, detrazioni più robuste per attrarre investimenti Il Governo accelera sul Ddl Innovazione che si incrocerà con il nuovo decreto Crescita. Alla Camera approda una proposta per attrarre investimenti con detrazioni più robuste di Carmine Fotina

"Nei prossimi due anni vedremo startup planetarie made in Italy"

Si riaprono le manovre per aggiornare regole e incentivi sulle start up e il venture capital. Bisognerà superare più di un ostacolo - gli equilibri politici del governo, le coperture finanziarie, la necessità di non confondere gli investitori con troppe norme - ma c’è un percorso tracciato. Il 20 febbraio sarà incardinata in commissione Attività produttive della Camera la proposta di legge di Mattia Mor (Italia Viva) sulle startup e le Pmi innovative. Proposta che risale a ottobre 2018 e che ora, dopo diverse difficoltà, può iniziare l’esame.

Contemporaneamente il governo lavora al Disegno di legge sull’innovazione e l’attrazione degli investimenti collegato alla legge di bilancio, un provvedimento che conterrà prevalentemente misure di natura ordinamentale. Sul tema ci sono state già diverse riunioni che hanno visto impegnato anche il responsabile innovazione dei Cinque Stelle, Luca Carabetta. «Ci stiamo confrontando con gli stakeholder - spiega Carabetta - e stanno venendo fuori spunti importanti. Studiamo l’estensione agli incubatori certificati delle agevolazioni previste per le Pmi innovative.

L’ipotesi: limite di patrimonio netto oltre i 25 milioni

Altri capitoli potranno riguardare l’Open innovation, il Fintech e il corporate venture capital per coinvolgere le grandi aziende e gli over the top». Si ragiona anche sull’innalzamento oltre 25 milioni del limite di patrimonio netto previsto per le Società di investimento semplice e un potenziamento del sistema Visti veloci per chi crea una startup innovativa in Italia.

Il Ddl potrebbe approvare in Consiglio dei ministri in primavera. Bisognerà però vedere se a quel punto, quando si prevede maturi anche il lavoro per il nuovo decreto crescita, l’esecutivo non decida di unificare i due provvedimenti.

Un percorso a parte caratterizzerà la proposta di legge di Mattia Mor. Al netto di ribaltoni politici in queste ore, Italia Viva è nelle file della maggioranza e se vi resterà spera di avere il supporto degli alleati in Parlamento. Il testo è però ricco di agevolazioni ed incentivi e quindi comporterebbe ingenti coperture finanziarie, ancora da individuare. Non si può escludere quindi che singoli pezzi della proposta finiscano poi in provvedimenti di spesa come il decreto crescita o più avanti la legge di bilancio.