Start up e innovazione, per gli investimenti agevolati domande fino al 30 aprile

Sono diverse le agevolazioni che premiano chi investe, direttamente o indirettamente, nel capitale sociale di start up e Pmi innovative, in ricerca e sviluppo e, più in generale, in innovazione. Ci sono innanzitutto gli incentivi fiscali per le persone fisiche che acquistano capitale di rischio. Poi c’è il bonus R&S per le imprese che fanno attività di ricerca (tema a cui NT+ Fisco dedica diversi articoli). C’è il fondo nazionale per il venture capital. E, infine, i Pir alternativi che aprono la strada dell’innovazione alle forme di investimento privato.

Ognuna di queste misure spinge, in modo differente, la crescita innovativa del Paese. E solo tra qualche anno si potrà verificare l’effetto combinato di questi provvedimenti sul tessuto economico nazionale.

Quali sono gli incentivi fiscali per chi investe?

L’estate scorsa il decreto Rilancio (articolo 38, comma 7, del Dl 34/2020) ha integrato la disciplina agevolativa per chi investe in start up e Pmi innovative, contenuta nel Dl 179/2012, prevedendo per gli investimenti in start up innovative fino a 100mila euro, in alternativa alla detrazione Irpef del 30% già esistente, una detrazione Irpef del 50% della somma investita.

Per quanto riguarda gli investimenti in Pmi innovative, invece, per il bonus del 50% è stato innalzato a 300mila euro l’investimento massimo detraibile e, in caso di investimento superiore a tale importo, la detrazione spetta in via prioritaria rispetto a quella base del 30% facendo sì che gli incentivi possano essere cumulati con applicazione della detrazione del 50% fino a 300mila euro di investimento e del 30% per l’eccedenza.

Quali investimenti possono essere agevolati?

Le detrazioni sono calcolata sugli investimenti effettuati nel capitale sociale di startup innovative e Pmi innovative. Nel caso della detrazione del 50% l'investimento dev’essere mantenuto per almeno 3 anni. In caso di cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, è prevista la decadenza dal beneficio e scatta l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.