Start up e moda: cinque aziende italiane tra tecnologia e sostenibilità Acbc, Fili Pari, Vic, Mirta e Renoon: ritratto di imprese giovani, fondate da italiani, e già rampa di lancio che puntano a rivoluzionare la moda di Marta Casadei

4' di lettura

Nuovi materiali, prodotti originali, piattaforme di nuova generazione che rispondono alle esigenze di clienti sempre aggiornati e, insieme, li aiutano a evolversi, magari per sviluppare abitudini d’acquisto che siano più sostenibili di quelle attuali. Se al concetto di start up si associa molto spesso la Silicon Valley (che è stata la culla dei colossi del tech) , quando si parla di giovani aziende del settore fashion l’Italia non è da meno. Ecco cinque realtà italiane da tenere d’occhio.

La scarpa componibile di Acbc

L’idea alla base di Acbc, fondata nel 2015 da Giò Giacobbe ed Edoardo Iannuzzi, è quella di una scarpa componibile. I modelli, da uomo e da donna, sono modulari: una zip, infatti, unisce tomaia («skin») e suola. Garantendo funzionalità e alto livello di personalizzazione.

La sostenibilità è uno degli elementi chiave del progetto (nonché lo scopo dell’azienda): non solo, infatti, il sistema permette di acquistare (e quindi di produrre) un numero inferiore di scarpe, riducendo l’impatto ambientale, ma le suole si possono scomporre, smaltire (grazie a materiali biodegradabili) e riciclare.

Sul piano economico, l’azienda, che a gennaio 2020 ha vinto lo smart contest di Wsm, ha avuto la prima spinta dal crowdfunding: presentato sui social, nel 2016 il progetto ha raccolto 700mila dollari. Il boost più significativo è arrivato in seguito all’ingresso in società del fondatore di Triboo Spa. Attualmente Acbc ha un fatturato di circa 4 milioni di euro e conta 40 negozi monomarca in Europa (a Milano, per esempio, in Corso Buenos Aires), Asia e Sud America. E, naturalmente, vende online.