Start up hi tech, gli avatar Igoodi di Billy Berlusconi con Gellify Procede lo sviluppo del progetto di Vincenzo Chierchia

Procede lo sviluppo del progetto Igoodi ( www.igoodi.eu ), start up italiana tecnologica B2B promossa nel 2015 da Billy Berlusconi. Igoodi si propone come avatar factory e per proseguire nello sviluppo del progetto d’impresa è entrata nel portafoglio di Gellify ( www.gellify.com ), piattaforma di innovazione B2B che - come si legge in una nota - seleziona, investe e fa crescere start up innovative del settore digitale e le connette con le aziende tradizionali in ottica open innovation.

Mondo reale e mondo digitale

Igoodi è stata costituita per sviluppare i servizi avatar, utilizzabili ad esempio nella sanità o nell’abbigliamento per citare solo alcune delle applicazioni possibili dello strumento virtuale che viene realizzato attraverso una scansione della persona mediante un macchinario ad hoc che funziona con microcamere. Igoodi - attraverso il programma Digital you - permette di creare avatar digitali, in 3D, scansionando figure umane con la massima precisione e digitalizzandole in poche ore, tramite avanzate tecniche di fotogrammetria e un processo di misurazione biometrica. Digital you è costituito da tre componenti: the gate, ovvero una cabina di scansione automatizzata che ospita al suo interno decine di fotocamere ad alta risoluzione e rileva le misure antropometriche del soggetto con precisione, restituendole in un avatar in digitale. Le altre due componenti del progetto sono una piattaforma tecnologica e un'applicazione mobile per la gestione dell'avatar da parte dell'utente, disponibile, in chiave B2B, per sistemi operativi iOS e Android.

Presentazione alla stampa della piattaforma Igoodi

Il ruolo di Gellify

Gellify sta dunque dando un supporto al team nel progetto Digital you e

nell'implementazione della piattaforma e dell'applicazione mobile.

«Igoodi rappresenta una scommessa aperta che Gellify ha deciso di

portare avanti insieme a noi - ha dichiarato Berlusconi -. Questa scommessa riguarda l'ingresso del corpo delle persone nel mondo digitale attraverso la presenza della propria immagine dinamica, e questo può avere molteplici applicazioni nel B2B e rivoluzionare anche molti ambiti del B2C».

«L'ingresso di Igoodi nel nostro portafoglio rafforza la presenza nell'ambito dello sviluppo di tecnologie innovative applicate alle

intersezioni tra mondo fisico, digitale e design - ha detto Fabio

Nalucci, Ceo e founder Gellify -. Siamo certi che molti ambiti del B2B

potranno giovare di queste tecnologie ed offrire ai propri utenti nuovi

potenziali».