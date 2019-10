Start up, incubatori e Pmi: la Lombardia fa il pieno di fondi Ue La regione è leader nell'utilizzo di finanziamenti europei per le piccole e medie imprese. Con il programma Horizon 2020 oltre 700 milioni al territorio: un'azienda su due fa innovazione di Luca Orlando

Vitalità record. Delle 10.610 start up registrate in Italia all'inizio di ottobre ben 2.755 sono lombarde

5' di lettura

C’è Talent Garden, che a Milano apre un nuovo spazio di co-working e innovazione. Nello stesso giorno in cui Edison inaugura i nuovi laboratori di domotica alla periferia nord-ovest della città. E poi Elmec informatica, che alle porte di Varese investe dieci milioni per un nuovo centro di innovazione hi-tech. O Fassi, che in provincia di Bergamo scalda i motori per il nuovo impianto 4.0. O ancora la lecchese Fomas, che ha investito otto milioni nella produzioni di polveri metalliche, scelta non banale per un forgiatore che guarda anche alla manifattura additiva.

O ancora la bresciana Streparava, che grazie alle nuove linee 4.0 e ai controlli in tempo reale sull’efficienza conquista una maxi-commessa da Mercedes.

C ’è in effetti solo l’imbarazzo della scelta. Perché tra tecnologie smart e fintech, formazione 4.0 e Ict l’accelerazione dei percorsi innovativi sul territorio lombardo è ben visibile. Evidente anche nella “ressa” di aziende che prenotano spazi all’interno degli spazi di accelerazione, con Polihub a Milano e ComoNext a Lomazzo, “costretti” già più volte ad ampliare il proprio perimetro per far fronte alle nuove richieste di insediamento.

Horizon 2020

I numeri sono in effetti eloquenti. Prendendo in esame la globalità dei fondi Horizon 2020 destinati alle attività di ricerca e innovazione, l’Italia è stata in grado di aggiudicarsi 3,68 miliardi di euro in termini di risorse. Nella classifica regionale la Lombardia è seconda solo al Lazio (dove incide la presenza del Cnr) e riesce ad aggiudicarsi oltre 700 milioni di euro, un quinto del totale.