Start up innovative, bonus 50% per tutti gli investimenti del 2020 Per attivare il meccanismo di recupero bisognerà utilizzare una piattaforma informatica, che sarà predisposta dal Mise di Giuseppe Latour

Start up, dall’idea allo sviluppo le ricette per le imprese innovative

Per attivare il meccanismo di recupero bisognerà utilizzare una piattaforma informatica, che sarà predisposta dal Mise

2' di lettura

Presentazione online delle istanze. Possibilità di portare in avanti le eccedenze di detrazione, fino a un massimo di tre anni. E, soprattutto, attivazione di un meccanismo che consente di salvare gli investimenti già effettuati per tutto il 2020, seppure con qualche possibile difficoltà: ci sarà a disposizione, tra marzo e aprile, una finestra speciale per fare domanda. Da maggio si ricadrà in un regime diverso, che obbliga ad effettuare l’istanza prima dell’investimento.

Per il resto, sono confermate tutte le anticipazioni (si veda il Sole 24 Ore del 27 gennaio scorso) relative al decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con l’Economia, che attiva il bonus fiscale del 50% per chi investe in start up e Pmi innovative. Il provvedimento, che dà attuazione a una norma del Dl Rilancio (decreto legge 34/20, articolo 38 comma 7) ha ormai trovato il suo assetto definitivo e si prepara alla prossima pubblicazione.

Loading...

Premiato chi investe

L’agevolazione premia le persone fisiche che investono, direttamente o indirettamente, nel capitale sociale di start up e Pmi innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese «al momento dell’investimento».

Per investimento indiretto, si intende quello effettuato attraverso Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio), fondi comuni che operino prevalentemente con start up o Pmi innovative. Sono, invece, forme di investimento diretto i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote. Stesso discorso anche per la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

Tetto a 100mila euro

Ci sono dei tetti che limitano lo sconto. L’investimento in start up innovative non può superare i 100mila euro per periodo di imposta (50mila euro di detrazione). Quello in Pmi innovative non può andare oltre i 300mila euro (150mila euro di detrazione). O meglio, superata quella soglia, la detrazione scende al 30 per cento, ma solo per la quota eccedente. L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio.