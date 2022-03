Start up innovative, Lazio sul podio L’87% è nei servizi

Si sale invece al 19%, percentuale allineata alla media italiana, per quanto riguarda le startup a prevalenza giovanile. Piuttosto contenuta, sia in Italia che nel Lazio, sotto il 2% in entrambi i casi, la presenza di startup a vocazione sociale, che introducono cioè un’innovazione in settori specifici considerati di particolare valore sociale (assistenza sociale e sanitaria; educazione e formazione; tutela dell'ambiente; valorizzazione del patrimonio culturale).

Per Pierluigi Monceri, responsabile della Direzione regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, incarico che manterrà fino a fine marzo, «sono una sessantina i piani d’investimento sostenuti da Intesa in regione, tramite finanziamenti a medio-lungo termine per circa 12 milioni di euro. Con una quota di circa il 30% delle startup italiane». Per quanto riguarda l'ecosistema laziale, presidiamo attraverso rapporti con incubatori/acceleratori d’impresa e con le Università, contribuendo da sette anni alla realizzazione della Start Cup Lazio».

Nel frattempo Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha lanciato un nuovo programma di accelerazione delle startup, “Up2Stars”, che prevede il lancio di 4 call di selezione destinate alle autocandidature in quattro settori: digitale e Industria 4.0; bioeconomia con focus su agri-tech e food-tech; medtech e healthcare; aerospazio. Per ciascuna call verranno selezionate al massimo 10 startup, per un numero complessivo di 40 che accederanno al programma 2022.