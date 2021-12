Start up, l’incubatore di Berkeley prende casa nell’ex area Expo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un cantiere aperto, in continua evoluzione, che prende mano a mano la forma definitiva in alcune sue parti e accelera per diventare quel sistema integrato di aziende, incubatori, start up e attività tradizionali che faranno di Mind uno dei centri nevralgici della innovazione tecnologica nel Paese, incorporando il dipartimento di ricerca Human Technopole e l’Ospedale Galeazzi, quasi pronto e vicino all’operatività.

Un ulteriore passo avanti è arrivato ieri con la firma tra Lendlease, Berkeley SkyDeck e Cariplo Factory di un accordo per lo sviluppo, da gennaio 2022, di programmi di accelerazione di start up, con un finanziamento di 2,75 milioni di euro da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

Loading...

Nei prossimi 6-8 anni, l’arco di tempo che il colosso australiano Lendlease si è dato per completare il complesso sviluppo immobiliare, Milano Innovation District sarà un distretto dell’innovazione in cui istituti di ricerca, imprese, start up, incubatori e acceleratori vivranno in simbiosi e si scambieranno conoscenza e tecnologie. Insieme a studenti e lavoratori che troveranno casa qui una volta completata la realizzazione dell’area di West Gate, la cui prima fase porterà sul mercato entro il 2023 circa 300 unità abitative in modalità built-to-rent , un hotel e un innovation hub di uffici e retail grazie anche all’ingresso come investitore del fondo canadese CPP Investments.

Di questo progetto visionario l’artefice in quanto investitore è il colosso australiano Lendlease, developer che ha in carico anche Santa Giulia, che insieme ad Arexpo (proprietario dell’area data per 99 anni in concessione d’uso) e a una serie di soggetti pubblici cambierà il volto dell’intera zona che nel 2015 ha ospitato l’Expo.

«Il progetto non si è mai fermato negli ultimi due anni, nonostante la pandemia - dice Andrea Ruckstuhl, a capo di Lendlease in Italia e Director Emea -. Si stanno profilando le due componenti del piano: la costruzione della comunità di persone, talenti e ricercatori, che sarà infrastruttura alla base dell’innovazione, e la parte di sviluppo urbano. L’Ospedale Galeazzi sarà ultimato in estate, i laboratori dello Human Technopole funzionano, con l’Università stiamo andando avanti sulla progettazione per arrivare nel 2022 alla firma della concessione del nuovo campus».