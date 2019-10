Start up a Nordovest, in corsa 134 idee d’impresa

1' di lettura

Sono 134 i business plan in corsa nella XV edizione della Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta. Si tratta della competizione riservata a progetti innovativi promossa dagli incubatori universitari delle due regioni. I vincitori saranno proclamati il 29 ottobre prossimo ad Alessandria: in palio c’è un montepremi di oltre 60mila euro – contanti e servizi–, inoltre i primi sei progetti acquisiranno il diritto di partecipare all’edizione 2019 del Premio Nazionale per l’Innovazione (Pni) promosso da PniCube, manifestazione che si svolgerà a Catania nel mese di novembre e vedrà la partecipazione dei progetti di impresa vincitori delle 15 Start Cup regionali.

Cresciuto l’impatto dell’iniziativa che rispetto alla scorsa edizione ha registrato un numero di business plan presentati superiore del 60%. Quasi la metà dei progetti riguarda la categoria di gara Ict (43%), seguono il comparto Industrial (23%), Cleantech & Energy (11%), Life Science (11%) e Turismo&Industria Culturale e Creativa (9%).

I progetti saranno valutati da un comitato presieduto dal direttore dell’Aifi, l’Associazione italiana del Private equity e Venture capital, e composto da esperti, business angel, investitori e imprenditori, oltre che dai rappresentanti degli enti promotori.