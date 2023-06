Start up, quarta edizione per il bando con Israele

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quarta edizione del bando di partecipazione ad “Accelerate in Israel”, programma promosso dall'Ambasciata d'Italia in Israele in collaborazione con l'Innovation Center di Intesa Sanpaolo, ITA e Camera di commercio Italia-Israele.

L'iniziativa ha l'obiettivo di facilitare per le start up italiane un periodo di accelerazione in Israele. «Il programma è uno strumento pensato per promuovere la crescita delle start up italiane e rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali tra Italia e Israele nel settore dell’alta tecnologia e dell’innovazione.

Proprio i settori individuati dal bando sono esito dei recenti incontri ad alto livello tra i due Paesi, a partire da quello tra i due primi ministri e i ministri degli Esteri lo scorso marzo» commenta l'ambasciatore d’Italia in Israele, Sergio Barbanti.Il bando, che prevede un contributo di 14.000 euro per ciascuna delle start up selezionate e un periodo di permanenza di otto settimane presso un acceleratore israeliano, è online e le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno.