Start up record, Milano rilancia nell’anno nero della pandemia

3' di lettura

Trentadue. Esattamente la metà rispetto all’anno precedente. Anche per le nuove start-up registrate, così come per l’intera economia nazionale, il mese di aprile del 2020 è stato il periodo più cupo, sotto ogni punto di vista. Complice la chiusura degli uffici per effetto del lockdown, la registrazione di start-up in quel periodo in Lombardia è crollata verticalmente, lasciando presagire un anno nero.

E invece no. Così come accaduto per le imprese, in grado di chiudere l’anno ben oltre le stime effettuate in quelle settimane, anche per la nuova imprenditoria il recupero è stato netto, persino inatteso nella sua forza. Il 2020 è in effetti l’anno record, con poco meno di mille nuove start-up registrate in regione, una crescita del 31% rispetto all’anno precedente. Il che rafforza ulteriormente il primato regionale, che si trova (dati all’8 marzo) a rappresentare con 3309 realtà quasi il 27% del totale nazionale.

Loading...

Motore principale è ancora una volta Milano, che con quasi due nuove start-up al giorno si porta a fine 2020 a ridosso di quota 2.300: più di quanto realizzano Veneto ed Emilia-Romagna messe insieme.

Crescita che per la verità prosegue anche nel 2021 (dal primo gennaio all’8 marzo) , con 211 start-up registrate in regione, undici in più rispetto al corrispondente periodo del 2020, che ancora possiamo quasi interamente classificare come pre-Covid.

Situazione virtuosa, quella registrata a Milano, visibile anche nelle principali strutture che si occupano di innovazione. Come Polihub, incubatore gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano, struttura inserita nel Polo della Bovisa dell’ateneo, che ospita 40 realtà innovative, in grado di generare 300 posti di lavoro.