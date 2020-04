Startup, appello al governo per misure straordinarie

Angelo Coletta: "5 proposte al governo per sostenere le startup"

Si moltiplicano gli appelli dell’ecostistema delle startup italiane al governo per una maggiore attenzione al settore, che non ha un accesso, in molti casi, ai prestiti previsti dal decreto liquidità legati ai parametri di fatturato. Le startup e le pmi innovative in Italia sono circa 13 mila e occupano circa 60 mila persone di cui 48 mila sono soci di capitale delle aziende. Per il 20% sono fondate da giovani sotto i 35 anni. Il 52,3% di queste società è in perdita, dato fisiologico di società appena nate. Questa la fotografia da cui si deve partire per comprendere quali misure siano più adeguate al settore.’ultimo appello, in ordine temporale, è quello firmato da 190 startup e fondi di private equity italiani, che chiedono che «gli aiuti statali siano consistenti, immediati e certi».

Nell’appello si chiedeo, rispetto al DPCM “Cura Italia”, l'adozione di ulteriori provvedimenti specifici, senza i quali almeno il 40% delle startup non supererà la fase critica.



Le misure richieste

Scendendo nel dettaglio le startup credono siano fondamentali le seguenti misureç

1. Garanzia statale al 100% per l'erogazione di prestiti o agevolazioni

finanziarie a PMI e a start-up innovative pari al massimo valore tra il 25% del fatturato e il totale dei costi sostenuti nel 2019