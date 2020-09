Startup, Deliveristo apre la piattaforma agli chef di Torino e dintorni Dopo la fase di rodaggio a Milano la startup nata per connettere produttori e ristoratori sbarca in Piemonte: dalla mozzarella campana all’olio calabrese il catalogo dei cibi supera le 14mila unità da oltre 300 fornitori di Antonio Larizza

I fondatori di Deliveristo insieme ad alcuni collaboratori

Deliveristo sbarca in Piemonte. Un ritorno alle origini per la startup del food-tech, nata per mettere in contatto ristoratori e produttori di cibo Made in Italy, oggi attiva a Milano. I suoi fondatori sono tutti piemontesi, a cominciare da Ivan Aimo: originario di Bra (Cuneo), ex alunno del Politecnico di Torino, la passione per Slow Food «che non puoi non avere, se nasci nelle Langhe».

Un amore innato per il buon cibo unito alla passione, coltivata negli anni dell’università, per le nuove tecnologie e l’innovazione: ecco i due ingredienti della ricetta di Deliveristo. Tutto inizia tre anni fa, negli uffici del fondo di investimenti in startup Innogest. Racconta Aimo: «Io e un mio collega, Luca Calia, avevamo il compito di valutare nuove iniziative. Investivamo molto in food-tech: startup nate per portare la tecnologia nel mondo del cibo».

Un settore che è esploso. Oggi il mercato vale 21 miliardi di euro. Sono nati e si sono consolidati player come Just Eat, Deliveroo, Glovo, Uber Eats. Tutti con un denominatore comune: connettono i ristoratori ai clienti finali. «Ci accorgemmo – ricorda Aimo – che, soprattutto all’estero, l’attenzione si stava spostando verso un altro ramo della filiera del food, quello che connette i fornitori ai ristoratori». Startup con questa vocazione stavano nascendo in Cina, India, Usa, Germania, Inghilterra. Ma non in Italia. «Così, alla fine del 2018, con Calia abbiamo deciso di licenziarci e di fondare Deliveristo». Oltre ad Aimo e Calia, tra i soci della prima ora ci sono anche il biellese Gabriele Angeleri e lo sviluppatore torinese Lorenzo Tassone.

Oggi l’azienda ha una decina di dipendenti, che diventeranno più di venti entro la fine dell’anno per supportare i piani di espansione. Dopo il lancio in Lombardia, a Milano, che ha permesso di testare il modello di business con oltre 300 ristoratori affiliati, entro settembre Deliveristo sbarcherà in Piemonte, inserendo nella piattaforma anche ristoratori di Torino e dintorni. Alcuni sono già entrati, come Uagliò, Razzo e Pacific Poke. Anche sul fronte dei fornitori il network può già contare su eccellenze piemontesi come La Granda, specializzata in carne di fassona piemontese e presidio Slow Food, Pasta Bossolasco di Cuneo e AgriSalumeria Luiset, vincitrice nella categoria “salumi” del premio Piemonte Food Awards.

A luglio Deliveristo ha varato un aumento di capitale da 1,5 milioni di euro, sottoscritto dai membri di Iag, Gellify, Seven Investments, dagli investitori della community Doorway e da altri privati. Complessivamente, la startup ha raccolto circa 2,5 milioni di euro.