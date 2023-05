Startup e piccole imprese come veicolo di crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Fondata nel 2009 con sede a Sarcedo (VI), Officina Stellare SpA è una delle aziende più in crescita nel settore della “Space Economy” ed è fra le eccellenze venete della Rete AIR. Attiva nei settori aerospace, difesa e ricerca scientifica, la società progetta, produce internamente e consegna in tutto il mondo strumenti opto-meccanici di eccellenza per applicazioni terresti e spaziali: si tratta di sistemi complessi realizzati grazie alla disponibilità interamente in-house di know-how e processi produttivi. L’obiettivo è realizzare la prima “Space Factory” italiana riconosciuta a livello mondiale, un luogo espressamente dedicato allo sviluppo delle tecnologie applicate all’Aerospazio. «Officina Stellare crede fortemente nei processi di innovazione e nella creazione di valore tramite la filiera aerospazio” - spiega Giovanni Dal Lago, ceo – Le Pmi Italiane sono attive in tutta la filiera aerospaziale e spesso rappresentano vere e proprie eccellenze nello scenario internazionale. Officina Stellare intende adoperarsi per la creazione di un forte tessuto di piccole e medie imprese regionale e nazionale, e proiettarlo in un contesto europeo e internazionale». Un obiettivo che sembra più vicino: dopo la acquisizione del controllo di Dynamic Optics Srl, spin-off del CNR di Padova dedicata ai prodotti basati su ottica adattiva, e la co-fondazione di ThinkQuantum, spin-off dell’Università di Padova dedicata alle tecnologie di comunicazione quantistica, l’azienda supporta e crea startup e Pmi innovative come strumento di crescita per sé e per il tessuto industriale della Regione. Al meeting di Venezia, Officina Stellare ha comunicato l’intenzione di guidare un incubatore di startup dedicate al settore spazio, una attività unica e di rilevanza strategica. Il piano, che verrà svelato solo nelle prossime settimane, inserirà Officina Stellare in un contesto unico per la promozione della Space Economy: «Tramite questa iniziativa, resa possibile tramite una rete di partnership, intendiamo supportare lo sviluppo della Space Economy e contribuire al posizionamento del comparto in una prospettiva globale».