Startup, la Gran Bretagna lancia il «Piano Marshall» da 1,25 miliardi di sterline

Anche se non finisce sui titoli dei giornali ma il Venture Capital che mette in moto tutto il mondo dell'innovazione, è una grossa gamba dell'economia britannica, che a cascata crea milioni di posti di lavoro e genera punti di Pil. Il Governo si è reso conto che non può abbandonare un settore così delicato in balia della crisi, con un impatto sull'intero paese (in Uk sono state registrate 660mila nuove aziende innovative nel 2018).

E dopotutto il ministro del Tesoro Rishi Sunak viene dal mondo della finanza; è un ex investitore (in passato è stato un membro del fondo attivista TCI-The Children Investment Fund).

Ed ecco che nel giorno in cui parte il piano governativo del “Furlough”, il congedo ai dipendenti privati pagato dallo Stato, con migliaia di aziende che hanno fatto domanda on-line per accedere ai contributi, il cancelliere ha svelato anche un piano per le startup, che non rientrerebbero nel piano del “Furlough”.

Gli aiuti sono divisi in 2 modalità: 500 milioni di Fondo Co-Investimento pubblico-privato dove Stato presta soldi se il privato ne mette lo stesso ammontare. A scadenza, il debito verso lo Stato, se l'azienda non ce la farà a rimborsarlo, potrà essere convertito in equity, in capitale. Altri 750 milioni di disponibilità liquide per startup più piccole, che non hanno ancora una base di ricavi o mercato, ma che magari fanno più ricerca o sono ancora nella fase di sviluppo. In questo caso si tratta di prestiti tradizionali, attraverso le banche (simile al Decreto Liquidità dell'Italia).

Lo Stato al momento dà già una garanzia sull'80% dell'importo dei prestiti e questo vale per tutte le aziende. C'è allo studio la possibilità di estendere la garanzia al 100%, dietro proposta della Banca d'Inghilterra, se con la garanzia dell'80% le aziende faranno fatica lo stesso ad accedere ai prestiti (i primi dati arriveranno in settimana).