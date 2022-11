Startup, gli investimenti esteri spingono l’Italia oltre quota 2 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’Italia si avvia a chiudere un 2022 di crescita per l’ecosistema delle startup. La conferma arriva dall’Osservatorio Startup Hi-tech promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con InnovUp - Italian Innovation & Startup Ecosystem. Quest’anno gli investimenti totali in equity di startup hi-tech italiane ammontano a oltre 2,1 miliardi di euro, un valore più che triplicato rispetto ai 694 milioni quantificati nel 2019. «In un periodo in cui, a causa di inflazione...