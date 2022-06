Startup, in Italia nei primi sei mesi investimenti a quota 968,5 milioni di euro (+46,5%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel primo semestre dell'anno (dati aggiornati al 28 giugno 2022) i finanziamenti in startup italiane si attestano a circa 968,5 milioni di euro. Si tratta di un incremento del 46,5% rispetto ai 661 milioni del primo semestre dell'anno scorso, che restituisce la fotografia di un settore in salute - nonostante la congiuntura sfavorevole -, diversificato e sempre più capace di attrarre capitali esteri. Per fare un ulteriore raffronto, in tutto il 2021 sono stati investiti 1,39 miliardi di euro.

A rivelarlo è un report firmato da UpBase per StartupItalia, che verrà presentato giovedì 30 giugno a SIOS22 Summer Edition a Firenze. Secondo l'analisi i round totali sono stati 104, rispetto ai 93 della prima metà del 2021 (+11,8%). A fare la differenza sui volumi, recita una nota, è stato il percorso di Scalapay, azienda che ha ideato la formula “Pay Now Buy Later” per la rateizzazione dei pagamenti. La fintech ha raccolto 497 milioni di dollari, circa 440 milioni di euro, in un primo round guidato da Tencent e Willoughby Capital. Quindi è stata Poste Italiane a promuovere un finanziamento da 27 milioni di dollari (25,6 milioni di euro).

Scalapay non è però un caso isolato

Nella prima parte del 2022 sono state 16 le operazioni superiori ai 10 milioni di euro, erano 10 nello stesso periodo dell'anno scorso. Tra queste emergono l'exit di BrumBrum, il marketplace che è stato comprato da Cazoo, uno dei colossi europei della vendita di auto usate per 80 milioni di euro. Spiccano anche i 40 milioni di Vedrai, startup che ha elaborato un software di AI per supportare il processo decisionale di manager e aziende, i 30 milioni di Planet Farms, attiva nel food, e i 14,3 milioni di 1000 Farmacie.Una crescita apprezzabile si registra anche nel numero di round guidati da investitori stranieri: se nei primi sei mesi del 2021 sono stati 14, nello stesso periodo del 2022 sono già a quota 20 (+30%).

La curva degli investimenti

Come si sta sviluppando l'ecosistema italiano?

Nonostante sia attraversato da una forte espansione, è ancora più contenuto rispetto ad altri Paesi europei che, dopo un inizio d'anno brillante, evidenziano alcuni segnali di frenata. C'è stata, infatti, una accelerazione nel primo trimestre dell'anno con i 25,4 miliardi di euro circa raccolti nel Vecchio Continente (+33% rispetto al 2021). È il Regno Unito a farla da padrone con circa 8,5 miliardi di euro, seguito dai 4,7 miliardi della Francia e dai 2,8 miliardi della Germania. A marzo e aprile, con soli 7 miliardi di euro circa raccolti in 472 operazioni, la traiettoria ha subito gli effetti della crisi ucraina e le relative incertezze che insieme alle sanzioni possono rappresentare un ostacolo per il pieno sviluppo del business delle startup. Un calo vistoso si registra anche nei round dai 100 milioni di euro in su, che erano stati 31 a gennaio e febbraio mentre solo 19 a marzo e aprile (fonte: Crunchbase e CB Insight).

Gli investimenti in Italia

Per operazioni domina il biotech

Spostando nuovamente l'attenzione verso l’Italia, secondo l'analisi dei diversi settori merceologici è il biotech a primeggiare. Sul totale delle 104 operazioni annoverate dal report, guadagna una quota del 10,5%. In quest'ambito si segnalano i round di InnovHeart e Kither Biotech, che hanno raccolto rispettivamente 49 e 18,5 milioni di euro.Tra gli altri comparti spiccano software, con il 9,6% delle operazioni. L'8,6% delle iniziative riguarda invece le tecnologie green, mentre è parità per le soluzioni fintech e food & beverage, entrambe all'8%. Seguono immobiliare (6,3%) che ha attirato l'interesse di investitori italiani e stranieri, e l'e-commerce al 6%.