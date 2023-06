Startup: perché la Spagna vale il doppio dell’Italia? Qualche lezione da Madrid

Ikhlaq Sidhu, Dean della IE School of Science and Technology alla IE University ed ex numero uno del leggendario Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology dell’University of California: vanta oltre 70 brevetti personali.

L’uomo dai 70 brevetti

«Sono cresciuto professionalmente nella Silicon Valley ma in Spagna ho trovato una grande apertura», spiega Ikhlaq Sidhu, Dean della IE School of Science and Technology alla IE University ed ex numero uno del leggendario Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology dell'University of California a Berkeley.

«L’attrazione di talenti internazionali rappresenta la chiave per crescere, come dimostra la storia degli Stati Uniti dove non ti chiedono “da dove vieni” o “di chi sei parente” ma “cosa sai fare”. La Spagna oggi è decisamente in “opening mode”: ha capito che la diversità intesa in senso ampio rappresenta un enorme valore», conclude Sidhu, che nel suo curriculum personale vanta qualcosa come oltre 70 brevetti internazionali.

A fine 2022 il sistema dell’innovazione spagnolo era forte di 218 acceleratori (+57% rispetto al 2021), 109 incubatori (+10%) e oltre 12mila startup (+8%) per circa 160mila posti di lavoro (+14%).

Il gap italiano

«La Spagna è notevolmente più avanti di noi su vari fronti», fa eco Stefano Guidotti, partner di P101, uno dei protagonisti del venture capital italiano con quattro fondi, l’ultimo dei quali (lanciato a dicembre 2022) da 200 milioni di euro.

«Oltre a una normativa all’avanguardia a livello mondiale (la legge Crea y Crece lanciata nel 2023), da tempo ha coinvolto il mondo corporate con investimenti in fondi e nelle startup, da Mutua Madrileña a Bbva e Santander, da Telefónica alle società aeroportuali. Inoltre le startup iberiche sono spesso meglio capitalizzate di quelle italiane, competono su orizzonti geografici maggiori e hanno una storia molto più solida di exit», continua Guidotti, ricordando che P101 in Spagna ha investito su sei società con già due exit all’attivo.

Stefano Guidotti, partner di P101, uno dei protagonisti del venture capital italiano con quattro fondi l'ultimo dei quali - lanciato a dicembre 2022 - da 200 milioni di euro.

«Barcellona e Madrid sono diventati grandi hub dell’innovazione: rappresentano i newcomer dietro alle capofila Londra, Berlino e Parigi, senza dimenticare Amsterdam e Stoccolma, mentre Milano resta ancora decisamente staccata. Colmare questo gap è complesso ma possibile: grazie a Cdp e all’attività di lobby e interazione con le istituzioni di Italian Tech Alliance sono stati fatti importanti passi, ma resta molto lavoro. Un esempio? Germania, Francia e Spagna hanno investito un miliardo di euro ciascuna nel fondo europeo European Tech Champions Initiative, appena lanciato. L’Italia appena 150 milioni».