Startup, il prossimo presente è già qui: e tutto parte da un’idea

La prima cosa da fare è attrarre il capitale per avviare l’esecuzione della nostra soluzione. Ora esistono moltissime diverse vie per farlo. Dalle più dirette, quali ad esempio l’investimento personale da parte dello startupper o tramite il contributo conoscenti stretti sino a quelle più evolute la cui esistenza mostra una certa maturità del contesto nel quale l’dea si vuole inserire: tramite investitori professionali. La sola esistenza di risorse disponibili a finanziare le idee rende l’ecosistema un vero e proprio mercato completo di interazioni fra domanda ed offerta.

Da questa condizione si genera la complessità di un industria che si regge su una value chain delle idee: oltre l’inventore e l’investitore si introducono gli ovvi supporti finanziari (banche, fondi privati e pubblici) e una serie di ruoli a presidio delle diverse opportunità del contesto: università, enti di ricerca, consulenti di brevetto, venture builders, startup studio, startup venture, incubatori, acceleratori. Una industria globale che vale oltre 3,8 trilioni di dollari, più del PIL individuale della maggior parte delle economie del G7.

Nonostante mole e complessità, l’ecosistema è estremamente sensibile: si tratta infatti di un organismo che per suo stesso vantaggio deve rimanere costantemente aperto a recepire ogni idea trasformativa, a discriminarne il valore, ad assimilarla, o espellerla e, nel buon fine, a metterla in esercizio. La natura del sistema è talmente sensibile per cui anche soltanto il primo contatto fra una nuova proposta e gli investitori, il Pitch dell’idea, è sufficiente per condizionare il trend di visione del sistema. Un condizionamento che avviene in entrambe le direzioni. Nella direzione dell'idea che, in un approccio Lean startup, viene subordinata al raggiungimento degli obiettivi di investimento.

Instagram, ad esempio, prima di diventare il il social photo sharing più diffuso fu concepita con in nome di Burbn, una app di appassionati di superalcolici. Ma il condizionamento riguarda anche l’impatto delle idee in direzione delle strategie di investimento. Nell’approccio dell’investitore il rischio viene considerato in forma relativa, come in una qualsiasi operazione finanziaria aggressiva: più è alto il ritorno pianificato sui fondamentali del business plan e più si alza la soglia accettabile di rischio.

Viene da sé che l’investitore è portato ad analizzare il flusso delle molte idee che gli vengono sottoposte sintetizzando le varie opzioni in un trend degli indici di rischio disponibili, alla ricerca di una bussola con cui rivalutare i suoi stessi criteri di scelta.