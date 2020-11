Startup, si sblocca il fondo ma resta l’incognita degli incentivi fiscali

Gli investimenti, realizzati attraverso lo strumento finanziario del convertendo, saranno rivolti a startup e Pmi innovative che stiano effettuando round di investimento o che l'abbiano già effettuato, attraverso la mediazione degli investitori qualificati o regolamentati.Le startup e le Pmi destinatarie degli investimenti da parte del Fondo Rilancio dovranno avere sede legale in Italia e svolgere in Italia le loro attività e i programmi di sviluppo futuri e rientrare nei requisiti stabiliti dal decreto attuativo.

L'altro decreto servirà a sbloccare una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita (in alternativa alla detrazione Irpef del 30% per investimenti fino a un milione di euro) prevista dall'art. 29 del D.L. 179/2012. L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a 100 mila euro per startup e 300mila per pmi e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Da Palazzo Chigi fanno sapere che il decreto attuativo ha ricevuto l'ok dal Mef il 2 novembre ed è alla firma del Mise; tornerà poi al Mef e infine andrà alla Corte dei Conti. È improbabile che l’iter possa essere completato per fine anno.Il problema è che gli investitori stanno alla finestra nell'attesa di leggere, nel decreto, i dettagli su come andranno ottenuti questi incentivi.

Di fatto sono ora rallentati gli investimenti in startup, a quanto riferiscono alcuni operatori, come Matteo Masserdotti, Ceo della piattaforma di crowdfunding Two Hundred.«C'è un rallentamento degli investimenti sulle startup, in attesa del decreto. Purtroppo abbiamo avuto cattive esperienze in passato - dice Masserdotti -. Due anni fa un decreto concedeva detrazioni fiscali del 40% ma solo dopo si sono scoperti problemi attuativi. Nel caso del decreto Rilancio non è chiaro a chi sono riconosciti le detrazioni fino al 50%, serve il decreto attuativo per capire; e come le aziende possono offrire queste detrazioni agli investitori. Non vorremmo che vengano posti limiti imprevisti».

Ultimo decreto atteso, ma meno rilevante, per un fondo da 10 milioni di euro finalizzato all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.