Startup, al via una call per progetti post Covid19 L'obiettivo di ItalyUp è individuare e sviluppare progetti e tecnologie per contribuire concretamente al rilancio del sistema Paese.

2' di lettura

Nasce il programma ItalyUp: una call rivolta a startup e progetti indipendenti pronti a sviluppare soluzioni innovative per rispondere alle nuove esigenze determinate dall'emergenza Covid-19. L'obiettivo di ItalyUp è individuare e sviluppare progetti e tecnologie per contribuire concretamente al rilancio del sistema Paese e per supportare il tessuto socio-economico nei cambiamenti e nelle trasformazioni che si verificheranno nel prossimo futuro.



Dalla salute, alla mobilità, alla logistica, alla digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione, sono diversi i settori in cui le startup stanno dimostrando di poter sviluppare risposte concrete a bisogni attuali e alle nuove esigenze del mercato. Per questo LVenture Group - holding di partecipazioni quotata in Borsa e tra i principali operatori early stage Venture Capital a livello europeo - ha lanciato assieme al Gruppo Telepass e in collaborazione con l'Università Campus Bio-Medico di Roma, il progetto ItalyUp: una “Open Call” a cui è possibile candidarsi in ogni momento, senza un termine finale.

Le startup selezionate riceveranno fino a 30 mila euro per lo sviluppo dei loro progetti assieme al supporto del team di esperti di LVenture Group e delle corporate ed Enti partner.



“Telepass crede molto nelle startup, su cui ha deciso di investire da tempo, aprendo la propria piattaforma di servizi legati alla mobilità a offerte innovative. La collaborazione con LVenture Group nasce per proseguire in questo impegno, sostenendo le aziende in un momento molto particolare per il nostro Paese e questo ecosistema in particolare. Crediamo che questo progetto di scouting e incubazione possa aiutare tutti, le aziende, Telepass e il Paese”, ha affermato Davide Cervellin, Chief Marketing and Data Officer Telepass.

Ad affiancare LVenture Group e il Gruppo Telepass come partner scientifico di ItalyUp l'Università Campus Bio-Medico di Roma, in prima linea nella promozione di attività di Terza Missione attraverso la valorizzazione dei risultati di ricerca, la creazione di spin-off e il potenziamento della ricerca clinica.