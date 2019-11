Startup, Vis (Valore santà) raccoglie 1 milione di euro da Primomiglio L’investimento realizzato anche attraverso il fondo parallelo Barcamper Ventures Lazio, punta a rafforzare gli investimenti tecnologici della società e la rete di partnership della piattaforma di L.Tre.

VisS (Valore in Sanità) annuncia di aver completato un round da 1 milione di Euro sottoscritto da Barcamper Ventures e dal fondo parallelo Barcamper Ventures Lazio. La società, si legge nella nota, « sta sviluppando una piattaforma per l'erogazione di prestazioni sanitarie attraverso una rete di strutture di qualità che già oggi conta 500 strutture medico-sanitarie in tutta Italia con oltre 6 mila prestazioni erogabili agli utenti». «L'investimento consentirà di allargare ulteriormente la rete di partner della piattaforma, rafforzare la tecnologia ed estendere il team della società basata a Roma” ha dichiarato Stefano Ronchi AD di Valore in Sanità

Cosa fa Vis? Sostanzialmente offre al momento due linee di prodotto: check-up di prevenzione guidata e personalizzati e Viscard, una carta che consente l'accesso a prestazioni a condizioni economicamente vantaggiosi direttamente acquistabile dal sito . La piattaforma ha già acquisito clienti nel settore dei fondi sanitari, casse di previdenza ed enti locali e si pone l'obiettivo di superare i 500.000 utenti entro i prossimi tre anni.

Barcamper Ventures Lazio è il nuovo fondo gestito da Primomiglio SGR che vede come unico investitore la Regione Lazio, attraverso l'iniziativa Fare Venture finanziata dai fondi strutturali europei 2014/2020, ideata e realizzata da Lazio Innova. Il fondo investe insieme a Barcamper Ventures su progetti imprenditoriali digitali, Internet e software in fase early stage e seed basati nel Lazio, che intendono basare le proprie attività o estendere la propria presenza nella regione Lazio.