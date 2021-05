Startupper italiano tra i finalisti agli «Oscar dei brevetti» per il kit che legge i virus (anche il Covid)

4' di lettura

Un pick-up ottico Blue-Ray modificato, utilizzato per rilevare la luce diffusa da nanoparticelle magnetiche raggruppate intorno agli anticorpi target, per migliorare la diagnosi di malattie come la febbre Dengue, Zika o il SARS-CoV-2 partendo da una singola goccia di sangue. Con questo dispositivo, l’ingegnere italiano Marco Donolato, milanese, 30enne, startupper ed ex ricercatore dell’Università di Copenhagen è stato scelto dall’Epo (l’Ufficio europeo dei brevetti) tra i finalisti dello European Inventor Award 2021 – l’Oscar dei brevetti – per la categoria “Ricerca”.

Contenderà il premio al duo austro/svizzero formato da Robert Grass e Wendelin Stark (inventori di un metodo di archiviazione dei dati a prova di errore che incapsula i filamenti di Dna in minuscole sfere di silice) e ai francesi Mathias Fink e Mickael Tanter (che hanno inventato un nuovo metodo di imaging medico attraverso un’ecografia non invasiva che consente ai medici di risparmiare biopsie dolorose ai pazienti.

Un percorso «internazionale»

Milanese, classe 1983, studi al Liceo Scientifico Volta e Laurea in Ingegneria Politecnico di Milano, Donolato ha poi seguito un master in fisica ingegneristica, prima di completare un dottorato di ricerca in micro e nanotecnologie presso il Politecnico di Milano e l’Università Tecnica della Danimarca. Donolato ha trascorso un anno (2012) presso il CIC nanoGUNE in Spagna, come scienziato di ricerca e sviluppo, prima di tornare a Copenaghen. Nel 2013 ha trascorso un po’ di tempo anche all’Academia Sinica di Taiwan ed è stato ricercatore in visita e nel 2014 è stato ricercatore invitato presso l’Institute of Molecular Bioscience di Brisbane, in Australia. Nel 2014, insieme a Filippo Bosco ha co-fondato BluSense Diagnostics a Copenhagen, in Danimarca.

Come funziona

Combinando la sua esperienza con quella del professor Mikkel Fougt Hansen, un fisico presso l’Università Tecnica della Danimarca e del professor Paolo Vavassori, un ingegnere elettronico, che lavora al CIC nanoGUNE in Spagna, (entrambi accreditati come co-inventori), Donolato ha sviluppato un dispositivo che utilizza nanoparticelle magnetiche e un lettore ottico (di quelli che si trovano nei lettori Blu-ray standard) per diagnosticare rapidamente malattie infettive. Il dispositivo unisce le competenze di ricerca interdisciplinare tra fisica, tecnologia ottica e microfluidica per creare un approccio che sfrutta quella che Donolato chiama tecnologia “Immuno-Magnetic Assay (IMA)”.

Il dispositivo sviluppato ha due componenti: le cartucce “ViroTrack” monouso, che contengono i reagenti e i canali microfluidici necessari per automatizzare le diverse fasi del dosaggio e un piccolo lettore ottico chiamato BluBox, che elabora le cartucce.