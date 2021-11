Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Starwood Capital investe in Casafari, network di dati immobiliari in Europa che collega più di 20.000 professionisti del settore immobiliare a 125 milioni di annunci immobiliari. La società ha dunque scelto di estendere il proprio round di Serie A a 20 milioni di dollari, includendo un investimento strategico da parte di un affiliato di Starwood Capital Group, società che ha oggi oltre 95 miliardi di dollari di attività in gestione.

L’obiettivo del nuovo finanziamento è la crescita di Casafari, anche sul fronte degli investimenti nella scienza dei dati, nel prodotto e nelle capacità di ingegneria.

Tra gli altri obiettivi che la società si è prefissata con questi capitali freschi ci sono l’espansione in Germania nel gennaio 2022 e il lancio delle Portfolio Solutions, servizio dell’azienda che permette agli investitori istituzionali di costruire i loro portafogli su misura di case in affitto unifamiliari.

Loading...

Leggi anche Comprare e vendere casa, in edicola mercoledì 27 la guida del Sole 24 Ore

«Il network di dati immobiliari di Casafari semplifica l’analisi di una vasta gamma di fonti di dati frammentati, consentendo agli investitori di trovare in modo efficiente case unifamiliari su larga scala - commenta Leander Goodhart, vicepresidente di Starwood Capital -. Siamo entusiasti di collaborare con Casafari in quanto Starwood Capital continua a perseguire strategie di investimento innovative e a lavorare con aziende PropTech leader».

Il nuovo servizio Portfolio Solutions di Casafari, dicono dalla società, si è già assicurato mandati per più di 250 milioni di dollari da investire in singole unità in affitto a lungo termine, portando liquidità ai mercati e accelerando le transazioni per i broker. «Faremo leva sul track record di Starwood nell’acquisizione di un portafoglio diversificato di immobili di alta qualità, stabilizzati e in grado di produrre reddito per costruire un servizio all’avanguardia per gli investitori istituzionali in tutta Europa» dicono.

Casafari ha un database immobiliare completo che copre tutte le asset class in Spagna, Italia, Francia e Portogallo. L’azienda ha una tecnologia proprietaria di machine learning e ampie operazioni sui dati per indicizzare automaticamente, pulire, classificare e abbinare i duplicati di milioni di annunci immobiliari da migliaia di siti web in diverse lingue.