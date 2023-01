Stasera pesce!

In via Fiori Chiari, nel cuore della Brera sempre più turistica, il ristorante Vesta porta una ventata di autenticità. Il nuovo locale dal design contemporaneo è accogliente già dall'esterno dove l'imponente scalinata diventa un luogo di ritrovo, per esempio per attendere il tavolo piacevolmente con un drink in mano. Gli interni dal design deciso sono molto accoglienti così come il team, che aiuta volentieri a scegliere i piatti del giorno. Nel menù, prevale il pesce con crudi e piatti che si ispirano alla cucina italiana di casa, come la sogliola alla mugnaia o la pasta alla Nerano. Il posto giusto per una serata in famiglia o con gli amici ma anche per una cena di lavoro.

