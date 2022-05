Statali, sì al contratto: 105 euro e arretrati da 1.300 fino a 2.500

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il contratto nazionale dei circa 225mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici è arrivato alla firma finale all’Aran il 9 maggio. Ma ci è arrivato dopo 4 mesi e 4 giorni dall'intesa con i sindacati, siglata il 5 gennaio scorso. Al punto che in queste ore si studia un meccanismo per tagliare i tempi residui almeno per gli arretrati, con l’ipotesi di una busta paga speciale ai primi di giugno prima di far scattare gli aumenti a regime negli stipendi ordinari alla fine del prossimo mese.

Il tragitto che ha portato il testo dal primo accordo all’entrata in vigore ha subito una lunga pausa alla Ragioneria generale dello Stato, dove è stato soggetto a una pioggia di verifiche relative ad aspetti marginali sul piano pratico ma complessi su quello contabile. I tempi della registrazione in Corte dei conti hanno fatto il resto.

NEI MINISTERI

Aiuto anti-inflazione

In ogni caso, l'atteso via libera finale offre ai dipendenti delle “Funzioni centrali” un deciso aiuto anti-inflazione. Gli effetti economici a regime sono indicati in 105 euro medi mensili in un calcolo che agli aumenti sullo stipendio base (si va da 63 a 117 euro lordi a seconda della posizione economica) affianca lo sblocco dei fondi per il salario accessorio e il finanziamento per i nuovi ordinamenti.

Ma lo scudo più ampio contro i rincari è rappresentato dagli arretrati. Perché il contratto è relativo al triennio 2019/2021, ed è il frutto di un negoziato che è partito solo l’anno scorso dopo il Patto sul lavoro pubblico firmato a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi e dal ministro per la Pa Renato Brunetta con i sindacati. «La firma definitiva all’Aran è il giusto coronamento del percorso virtuoso avviato con il Patto», rivendica Brunetta.

Impasse sbloccato

Quella mossa d’avvio della ricca serie di interventi sulla Pubblica amministrazione ha sbloccato uno stallo che negli anni precedenti aveva visto la progressiva creazione del fondo per i nuovi contratti senza che però si arrivasse a completare il finanziamento necessario ad avviare il negoziato. La conseguenza è la forte spinta una tantum che arriva sulle buste paga degli statali in contemporanea con la crisi dell’inflazione. Gli arretrati contrattuali valgono infatti dai quasi 1.400 euro agli oltre 2.600 euro lordi a seconda della posizione economica degli interessati. E arriveranno ovviamente in quota parte anche ai dipendenti che sono usciti dalla pubblica amministrazione nel corso del triennio di riferimento.