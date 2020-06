Conte ai sindacati: oggi Dl per altre 4 settimane di Cig. Puntare su salario minimo, detassazione rinnovi e nuovo Durc

15:33 Furlan: giudizio positivo, serve riforma fiscale

«Il giudizio è positivo» per il segretario della Cisl Annamaria Furlan sull'incontro con il governo in occasione degli Stati generali dell'economia. «Abbiamo ribadito - ha detto - che è necessario un patto forte tra governo, istituzioni e parti sociali per individuare 4-5 obiettivi prioritari: innanzitutto ripresa e sostegno all'economia e questo significa sblocco delle infrastrutture, sostegno ai settori strategici, tema del lavoro, come ridefiniamo gli ammortizzatori sociali». Per Furlan, «occorre fare da subito, senza tentennamenti, una riforma del fisco per irrobustire le buste paga dei lavoratori e pensionati ma anche per premiare le imprese che investono in occupazione, in welfare aziendale, in formazione, in digitalizzazione».