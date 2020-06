Stati generali, strappo Confindustria-Governo con botta e risposta sulle accise

I debiti dello Stato verso le imprese

Ma Bonomi va oltre: se i rapporti tra Governo e industriali vanno ritarati, «ora si onorino i contratti e i debiti verso le imprese». E ancora: «L’impegno contro una nuova dolorosa recessione può avere successo solo se non nascondiamo colpe ed errori commessi da tutti negli ultimi 25 anni».

Anche qui la replica di Conte è sul filo: «Facciamo ammenda per eventuali carenze che si stanno dimostrando e abbiamo l’umiltà di ammettere ritardi ed errori. Fermo restando che certo non possiamo essere chiamati a rispondere di carenze strutturali che il sistema Italia si porta dietro da circa 20 anni».

Le preoccupazioni sulla gestione dell’emergenza coronavirus

Per Carlo Bonomi l’incontro agli Stati generali diventa anche l’occasione per ribadire critiche e preoccupazioni degli industriali sulle misure messe in campo per sostenere un mondo produttivo travolto dall’emergenza Covid-19, chiede «una democrazia moderna con istituzioni efficienti e funzionanti, cioè con una Pubblica amministrazione “buona”» . E attacca anche sui crediti Iva alle imprese : «Non possiamo operare restando in attesa per oltre sessanta mesi». Ma Conte distribuisce le responsabilità. «Se da tanti anni in termini di Pil o produttività il Paese è al di sotto della media europea, evidentemente ci sono problemi strutturali che si trascinano. Però la questione non prevede di piangersi addosso».