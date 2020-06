Stati generali, al via sabato con parterre internazionale e Visco Molti degli interventi saranno in videoconferenza. L’appuntamento voluto dal premier Giuseppe Conte si adegua ai tempi del Covide vede, nella prima giornata, la partecipazione dei vertici Ue e delle più importanti istituzioni economiche internazionali via web. La kermesse dovrebbe concludersi probabilmente domenica 21

Villa Pamphili è pronta per gli Stati Generali, ma molti degli interventi saranno in videoconferenza. L’appuntamento voluto dal premier Giuseppe Conte si adegua ai tempi del Covid e vede, nella prima giornata, la partecipazione dei vertici Ue e delle più importanti istituzioni economiche internazionali via web. Insieme ai ministri, che siederanno con il presidente del Consiglio nella sala degli stucchi, ci sarà però il governatore di Bankitalia Ignazio Visco. La kermesse dovrebbe concludersi probabilmente domenica 21.

Kermesse off limit per i giornalisti

L’appuntamento è off limit per i giornalisti: telecamere e taccuini potrebbero avere il via libero all'accesso solo in occasione della conferenza stampa finale o di alcuni punti stampa al termine delle giornate di lavoro. L’atmosfera dovrebbe così essere più simile a quella di un seminario, con spazi per l’approfondimento. Gli ospiti comunque saranno tenuti a rispettare le norme anti Covid: misurazione della temperatura all'ingresso, distanze di sicurezza e niente buffet (sarà offerto da bere e qualche stuzzichino).





Gli interventi di sabato, da Sassoli a Visco

Ad aprire i lavori della prima giornata, alle 10.20, una breve dichiarazione del premier che poi dovrebbe incontrare i i giornalisti al termine della kermesse, molto probabilmente domenica 21. Subito dopo il presidente del Consiglio prenderà la parola David Sassoli, a capo del Parlamento Europeo, mentre alle 11.00 toccherà a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, seguita (alle 11.30) da Paolo Gentiloni, commissario all'Economia. Ancora da confermare la partecipazione del numero uno della Bce, Christine Lagarde. Alle 12.30 interverrà Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo. Al termine di questa prima sessione, scatterà una pausa e i lavori riprenderanno alle 14.30 con Bankitalia: a parlare sarà il Governatore, Ignazio Visco.

Lunedì tocca 15 tocca a Colao e parti sociali

Si tornerà poi sul fronte internazionale con l'intervento (alle 15) di Angel Gurría, Segretario Generale dell'OCSE e poco dopo (15.30) con quello di Kristalina Georgieva, Direttrice operativa del FMI. Dalle 16.30 la parola passa agli studiosi: in agenda un momento di confronto sulle sfide e le opportunità nella fase post emergenziale nel mondo a cui parteciperanno studiosi del Mit e di Harvard. Domenica sarà una giornata di pausa: gli incontri riprenderanno lunedì: dopo una relazione di Vittorio Colao sul rapporto elaborato dalla sua task force, avranno inizio i colloqui con le parti sociali.