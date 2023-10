Stati generali del vino: bocciatura unanime per l’etichetta allarme

Il Parlamento europeo, ha ricordato il ministro, ha disinnescato come chiesto dall’Italia il divieto di promozione del vino «e sta dando un contributo sul tema delle etichette che mette a rischio il mercato unico». Sulla manodopera Lollobrigida ha sottolineato «il bisogno di fermare l’immigrazione illegale e favorire quella che va a occupare posti di lavoro non coperti», ma «chi viene per lavorare e contribuire alla crescita della nostra nazione deve avere la possibilità di trovare occupazione».

Intanto quest’anno il mercato registra il controsorpasso produttivo della Francia ma con i consumi penalizzati anche dall’inflazione non è detto che questo sia un male per un prodotto di fascia medio alta che, come ha ricordato il presidente di Unione italiana vini, Lamberto Frescobaldi, deve recuperare una strategia basata sul valore aggiunto più che sulle quantità.

«In tempi non sospetti – ha detto – evidenziavamo l’esigenza di adeguare il potenziale viticolo alle richieste di mercato attraverso un ridimensionamento di una produzione incontrollata, da oltre 6 miliardi di bottiglie l’anno. Oggi, con i consumi in contrazione su scala globale, ribadiamo la necessità di contingentare la produzione anche attraverso la riforma del sistema di assegnazione dei nuovi impianti: non è più accettabile una distribuzione a pioggia di quasi 7mila ettari di nuovi vigneti l’anno. Le autorizzazioni dovrebbero insistere nelle aree più competitive, che non generano giacenze e secondo seri criteri di ammissibilità e priorità, anche basati su aspetti ambientali».

I volumi di produzione non sono garanzia di buoni risultati economici, come dimostra il caso delle Francia, principale competitor dell’Italia citato dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che ha appena stanziato 200 milioni per la distillazione di crisi. Per questo, ha sottolineato il presidente della Copagri, Tommaso Battista «servono misure strutturali e meno burocrazia per definire un nuovo scenario coerente con le nuove esigenze del mercato».

