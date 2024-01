Stati Uniti: Boston Public Library a Boston

A dominare Copley Square a Boston è l’elegante palazzo sede della Central Library, la principale biblioteca della città. Due sono gli edifici in cui è dislocata: lo storico McKim Building, costruito a fine Ottocento e capolavoro dell’omonimo architetto, e il Boylston Street Building, aperto al pubblico a partire dal 1972 in risposta all’incremento demografico che richiedeva una sede centrale più grande. Data la rilevanza architettonica, la biblioteca di Copley Square è una attrattiva da visitare, al punto che vengono organizzati tour guidati e gratuiti per conoscere e ammirare le preziose installazioni artistiche e decorative ed i suoi spazi interni. Fra questi la Bates Hall è la sala di lettura principale, prende il nome dal primo importante benefattore dell’istituzione Joshua Bates, e si caratterizza per i tavoli in quercia inglese illuminati da abat-jour di colore verde.



