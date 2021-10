Coronavirus oggi: Mattarella: non possono prevalere teorie antiscienza di pochi

13:36 Israele, esperti discutono vaccini a bambini 5-11anni

Il team israeliano di esperti della lotta contro le epidimie (Zeta”m) si è riunito ieri per esaminare diversi aspetti della somministrazione di vaccini Pfizer ai bambini di età compresa fra 5 e 11 anni. Il quotidiano Israel ha-Yom scrive che il dibattito, di carattere preliminare, è stato convocato alla luce delle consultazioni sullo stesso tema in corso nella Food and Drug Administration (Fda) statunitense. Secondo il giornale, se dalla Fda arriverà una indicazione definitiva il Zeta”m sarà convocato entro una settimana circa e poi sottoporrà le proprie conclusioni al ministero della sanità. Questo ministero, prosegue il giornale, ha già approntato una campagna di sensibilizzazione per i genitori che siano incerti se immunizzare i bambini di età fra i 5 e gli 11 anni. Finora in Israele ne sono stati vaccinati 304 in via straordinaria, a causa delle loro gravi infermità. In Israele la pandemia si conferma in fase calante. Ieri i contagi sono stati 866 su 98 mila tamponi. I malati gravi sono calati a 249. Su oltre nove milioni di abitanti, 6,2 milioni hanno ricevuto almeno una dose di vaccino Pfizer, 5,7 milioni hanno avuto due dosi e 3,9 milioni ne hanno ricevute tre.