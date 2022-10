«Stati Uniti ed Europa devono proteggere i legami economici con la Cina»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha cambiato gli equilibri di forza globali, sta avendo un impatto imprevedibile sulle politiche energetiche di tutti i Paesi, sta incidendo sulle scelte più importanti che le imprese americane ed europee dovranno fare per i prossimi anni». Louis Freeh ha pochi dubbi: «Il 24 febbraio ha cambiato per sempre i rapporti politici, economici, oltre che quelli militari fra le grandi potenze globali». Direttore dell’Fbi dal 1993 al 2001; in precedenza procuratore a New York e alleato di Giovanni Falcone nell’indagine Pizza connection contro la mafia; oggi a 72 anni, global vice chair di AlixPartners, società globale di consulenza, Freeh ci aspetta per una lunga chiacchierata in un salottino, con angolo bar, da Cracco, nel centro di Milano.

Quali sono gli aspetti della guerra in Ucraina che l’hanno più sorpresa?

L’aggressione con un tale impiego di forze militari ha colto tutti impreparati. C’erano stati dei segnali ma non ci si aspettava una guerra così in Europa. Ci sono tuttavia due ulteriori elementi sui quali riflettere. Il primo è la reazione del presidente Joe Biden: un presidente democratico che decide, senza indugiare, di sostenere con dollari e armi l’Ucraina aggredita. Con la precedente amministrazione di Donald Trump gli Usa sarebbero rimasti a guardare, l’Europa si sarebbe trovata sola e l’Ucraina avrebbe avuto un destino ancora peggiore. Il secondo elemento sorprendente ha a che fare con l’unità dimostrata fino a qui dall’Europa, nonostante le divergenze interne, nel condannare Mosca e schierarsi con Kiev. Non credo che Vladimir Putin si aspettasse un fronte tanto compatto contro di lui. Se ci pensiamo bene, Usa, Europa e i loro alleati sono più uniti oggi di quanto fossero a febbraio.

Perché dice che la guerra sta cambiando gli equilibri globali?

Ho letto con attenzione il Piano per la sicurezza nazionale presentato da Biden pochi giorni fa: spiega che la Cina è l’unico grande concorrente degli Usa, nell’economia, nella tecnologia, negli armamenti. E la competizione con la Cina non è considerata un male ma qualcosa di positivo, ovviamente con regole chiare ed entro certi limiti. Per l’amministrazione Biden la Russia è invece una minaccia da contenere.