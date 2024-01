Stati Uniti: New York Public Library a New York

A delimitare i lati dell’imponente palazzo che si affaccia sulla 5th Avenue a New York, sono i due leoni in pietra all’ingresso, chiamati a simboleggiare pazienza e coraggio. È questa la sede della principale biblioteca di New York, parte della vastissima rete che vanta novantadue sedi che offrono l’accesso libero all’istruzione e alla cultura. Aperta al pubblico nel 1911, questa biblioteca ospitata nell’edificio Stephen A. Schwarzman, è un vero e proprio monumento. Grazie ai tour gratuiti guidati dai docenti che, previa prenotazione, si svolgono in due turni alle 11 e alle 14 al lunedì al sabato, è possibile scoprire gli spazi più iconici. Uno su tutti è la Rose Main Reading Room: la storica sala di lettura con il soffitto a cassettoni che può ospitare fino a quattrocento persone. Mentre la mostra permanente Polonsky sui tesori della New York Public Library, presenta i pezzi forti delle collezioni di fama mondiale, racconta le storie di persone, luoghi e momenti che abbracciano 4.000 anni, dalla nascita della parola scritta fino ai giorni nostri.



8/9 Menu