Stati Uniti: Strand a New York

Frequente è la sua apparizione in film o serie tv ambientate a New York, d’altronde la libreria Strand si presta molto ad essere fotografata. L’edificio principale di questa libreria indipendente nata nel 1927 sulla Fourth Avenue, in quella che allora era chiamata “Book Row” in quanto in sei isolati erano presenti quarantotto librerie, ha una storia lunga tre generazioni. Tutto ha inizio con Ben Bass che avviò una modesta libreria di libri usati e ben presto divenne un punto di riferimento per scrittori e lettori. L’attività proseguì con suo figlio Fred, che nel 1957 trasferì la libreria nell’attuale spazio al numero 828 di Broadway all’angolo con la 12sima strada, e continua oggi con Nancy, la figlia di Fred. Con oltre due milioni e mezzo di libri usati, nuovi e rari, Strand è una libreria imperdibile per chi ama leggere o scovare libri insoliti: per chi si trova a New York il suggerimento è quello di visitarla, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, ma anche partecipare ad alcuni eventi che ospitano personalità rilevanti della scena letteraria statunitense.



