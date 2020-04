Stati Uniti: dal Texas all’Ohio, i piani per far ripartire l’economia I governatori procedono in ordine sparso. Sulla costa Est e in California prevale la prudenza, in alcuni Stati del Sud allentamenti più consistenti di R.Mi.

Huntington Beach, in California, sabato 25 aprile

Negli Stati Uniti, nonostante il bilancio ancora alto di vittime (oltre 50mila a livello nazionale) e le perplessità degli esperti, i governatori di molti Stati hanno messo a punto piani di riapertura imminente delle attività economiche, inclusa ristorazione, cinema e palestre. Altri Stati hanno già permesso, nei giorni scorsi, la ripresa di alcune di queste attività ma a regime limitato. Le decisioni a livello statale, dirette a superare quelle delle città, stanno creando tensioni tra le autorità.

Differenze rilevanti tra Stati

Già la scorsa settimana in alcuni Stati meno colpiti dall’epidemia sono state riaperte alcune attività. Ora altri annunciano l’allentamento delle restrizioni. Restano cauti e rimandano le riaperture i governtori della costa Est: a New York Andrew Cuomo ha fatto sapere nei giorni scorsi che la situazione di “On Pause” verrà estesa, nelle zone più colpite, oltre il 15 maggio, quando invece le restrizioni - che includono l’indicazione di “stare a casa” - verranno levate.



Il 18 aprile lo Stato di New York ha riaperto le marine e consentito la navigazione a scopo ricreativo, come già avvenuto in Connecticut e New Jersey. Anche in California il governatore Gavin Newsom ha ribadito che lo Stato non è pronto per riaprire larghi settori dell’economia ma ha eliminato alcune restrizioni di carattere sanitario, consentendo le operazioni chirurgiche «essenziali». Il 24 aprile la città di San Diego ha deciso di riaprire le spiagge per consentire esercizio fisico mentre i moli, i lungomare e i parcheggi rimangono chiusi. Vietati gli assembramenti e richiesto l’uso di mascherine oltre che il rispetto delle distanze.

Il Texas riapre venerdì

Il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha annunciato lunedì la riapertura in due fasi delle attività economiche di ristoranti, bar, cinema, parrucchieri e centri commerciali che potranno operare nella prima fase - da venerdì - con una capacità massima del 25 per cento. Poi nella seconda fase, a partire dal 18 maggio, la capacità salirà al 50 per cento. Parrucchieri, bar e palestre dovranno invece aspettare il 18 maggio per riprendere a lavorare. La decisione a livello statale, ha fatto sapere il governatore, supererà quelle municipali emesse dai sindaci, democratici, delle grandi città - Dallas, Houston e Austin - che ritengono la riapertura prematura e si sono per questo scontrati con le auroità statali. In Texas, Stato con 30 milioni di abitanti, ha aggiunto Abbott, i nuovi casi hanno visto un declino per 17 giorni consecutivi dopo il picco del 10 aprile di 1.441. Da allora il numero dei nuovi contagi è abbastanza stabile a 800 al giorno e il totale ha raggiunto 25.297 con 663 decessi.

La Georgia sfida gli inviti alla prudenza

Il governatore della Georgia Brian Kemp ha annunciato che palestre, parrucchieri, centri estetici e di massoterapia dovrebbero tornare operativi venerdì, nonostante gli inviti alla prudenza di autorità locali e persino del presidente Donald Trump. Verranno allentate anche le restrizioni sul numero di persone che possono partecipare ai servizi religiosi e aumentata la capacità consentita di ristoranti e cinema.