Stati Uniti, tutti i malesseri dell'espansione dei record

New York - Dieci anni e più di crescita ininterrotta, un record per gli Stati Uniti. Una performance che esce dagli annali accademici e entra nella pop culture. I paragoni insoliti si sprecano: è durata più dei Beatles, non della loro fama ma dei loro anni assieme come gruppo musicale. È più vecchia della passione social di Instagram. Ma se le espansioni, leggenda vuole, non muoiono necessariamente di vecchiaia (l’Australia insegna con quasi 28 anni di longevità), soffrono però di acciacchi.

E queste ferite da crescita non sono mai state tanto evidenti come nell'odierna economia americana dei record, che anzi alcune di queste sfide le ha aggravate. Sollevando pesanti interrogativi sull'impatto che una spirale di crisi o recessione - quando arriverà, e c’è chi teme il momento si avvicini - potrà avere sul tessuto sociale e sulle capacita' di future riprese. Gia' le grandi cifre suggeriscono che non tutto e' roseo: l'output dopo un decennio e' salito di un quinto dai giorni pre-crisi, contro il 41% dell'espansione degli anni Novanta. E il tasso di crescita media e' stato del 2,3% (semmai ora in discesa) contro il 3,6% di allora e il 4,3% medio delle riprese nel Secondo Dopoguerra. Ancora più rivelatori, pero', sono i numeri legati direttamente al malessere.

Sperequazione della ricchezza

La ricchezza delle famiglie creata in questi dieci anni di ripresa - la somma di patrimoni immobiliari, portafogli titoli, conti bancari, sottratti i debiti - e' stata rastrellata in modo sproporzionato dai piu' ricchi. L'incremento dell'80% registrato - oltre sedicimila miliardi - è stato così distribuito: l'1% già in vetta alla piramide si è accaparrato oltre un terzo. La metà meno abbiente degli americani si e' accontentata di briciole pari al 2 per cento. Il resto e' finito tra ceti alti e medio-alti e le sempre piu' schiacciate fasce della classe media vera e propria. Risultato e' che oggi l'1% in cima, cortesia di stime dell'economista Edward Wolff per la Nber, detiene il 40% della ricchezza, una percentuale salita di tre punti dal 2013 e piu' della somma degli averi del 90% meno abbiente. Ancora: il 20% al top ha il 90% della ricchezza mentre l'ultimo 20% detiene men che nulla. In media, anzi, il 40% in coda alla scala delle ricchezza si trova in rosso di quasi 9.000 dollari. Siamo all'accelerazione di una tendenza gia' in atto: per rimanere nella pop culture, dalla nascita di Taylor Swift nel 1989, stando a Matt Bruenig del People's Policy Project, l'1% in vetta si e' arricchito di 21.000 miliardi, il 50% meno benestante ha visto evaporare 900 miliardi.