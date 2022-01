Station wagon 4x4

Nonostante la crescita esponenziale dei suv esistono ancora degli amanti delle station wagon, soprattutto in versione 4x4. Perfette per andare in settimana bianca grazie alla grande capacità di carico, assicurano ottime doti su fondi a bassa aderenza e vengono scelte da chi non vuole guidare “in alto”. Tra i venti modelli scelti non mancano versioni con altezza maggiorata o motorizzazioni ibride, adatte quest'ultime anche all'accesso alle zone a traffico limitato.

