Station wagon ibride, 10 modelli anche con ricarica alla spina

Le station wagon ibride sono una valida alternativa per chi cerca tanto spazio a bordo, consumi contenuti, basse emissioni e libertà di accesso in molte zone a traffico limitato. Tra i modelli selezionati non mancano station wgon per tutte le esigenze, partendo da modelli compatti fino a station wagon ibride dalle dimensioni generose. Sul fronte della tecnologia troviamo vetture mild hybrid, 100% ibride e plug-in hybrid con possibilità di guida anche in modalità completamente elettrica.



