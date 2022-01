Stato d’emergenza in Kazakhstan, il caro-benzina incendia la protesta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rovesciata a terra, la statua è spaccata in due. L’interno del monumento a Nursultan Nazarbajev, il “padre della nazione kazaka”, è vuoto: non appena l’immagine appare in rete, trasmessa dalla città di Taldykorgan, la gente si scatena. «Morte al dittatore, libertà ai kazaki!», gioisce il fronte della protesta. «Lo hanno abbattuto i fascisti!», si indignano i sostenitori dell’uomo che ha tenuto in mano il Kazakhstan per 30 anni. Dal 1990 - ancora in era sovietica - fino al 2019.

Passare tre anni fa la presidenza al delfino designato, Kassym-Jomart Tokajev, non è bastato a salvare Nazarbajev. Rimasto leader del partito dominante, Nur Otan (“Patria luminosa”), e capo del potente Consiglio di sicurezza nazionale, anche in questi ultimi anni era ritenuto sempre lui, 81enne, il potere dietro le quinte. Lui e la sua numerosa famiglia, che si era attribuita le ricchezze di un Paese graziato da ingenti risorse energetiche, la principale economia dell’Asia Centrale. Caratterizzata, però, da elevata corruzione e diseguaglianze sociali spaventose.

Hanno covato a lungo sotto la cenere, manifestandosi periodicamente in scioperi e rivendicazioni a livello locale. Ma il Kazakhstan veniva comunque considerato un Paese stabile, tenuto insieme dall’orgoglio dell’indipendenza acquisita nel 1991 e da un autoritarismo in cui Nazarbajev era riuscito a mantenere una relativa popolarità, seguendo lo stesso patto incarnato da Vladimir Putin nella vicina Russia: diritti e libertà personali sacrificati in cambio di stabilità, certezza di un reddito, standard di vita medi confortevoli.

La benzina alle stelle

Le difficoltà della pandemia e gli aumenti dei prezzi - che hanno spinto i tassi di interesse al 9,75% - hanno cambiato il quadro. La prima scintilla delle proteste si è accesa il 2 gennaio a Zhanaozen, nel Sud-Ovest petrolifero del Kazakhstan, regione di Mangistau. Nell’ambito di una graduale riforma dell’energia avviata nel 2019, il Governo aveva annunciato la rimozione dei sussidi, lasciando i prezzi nelle mani del mercato. Nella regione di Zhanaozen, dove la stragrande maggioranza dei veicoli va a gas di petrolio liquefatto, nel giro di pochi giorni il prezzo del GPL è raddoppiato, da 60 a 120 tenge al litro (da 0,12 a 0,24 centesimi di euro). In un Paese in cui il salario medio è sui 250.000 tenge (506 euro), ma dove molti contano su redditi non superiori all’equivalente di 100-150 euro.

Quando il Governo ha cercato di correre ai ripari, riversando la colpa sull’avidità di compagnie energetiche e distributori e ripristinando un prezzo di 50 tenge al litro, era troppo tardi. Da Zhanaozen la protesta era già dilagata nei villaggi e città della regione, il porto di Aktau sul Caspio, Atyrau e Aktobe. Nel Nord e nel Sud del Kazakhstan, fino ad Almaty, l’ex capitale. Lungo il cammino, la protesta ha assunto una matrice politica.