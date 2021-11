Stato di emergenza, come funziona in Francia, Germania e Spagna. Cosa serve per prorogare quello italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’Italia ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale il 31 gennaio del 2010, attraverso una delibera del Consiglio dei ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Una soluzione che scadrà a fine anno, anche se potrebbe essere ulteriormente prolungata, probabilmente fino a marzo compreso (ma non si esclude la possibilità che permanga fino all’estate) . Ma la strategia messa in capo dall’esecutivo di allora, il Conte due, sulla base di regole ben definite, non è un unicum in Europa. La soluzione dello stato di emergenza è prevista, come mette in evidenza una nota del Servizio studi del Senato, anche in Francia, Germania e Spagna, tanto per fare qualche esempio. Ciascun Paese ha, chiaramente, le sue regole.

Francia

In Francia, l’articolo 16 della Costituzione disciplina gli eventi eccezionali che giustificano i pieni poteri in capo al Presidente della Repubblica, ma si tratta di un regime che non ha trovato applicazione nel caso dell’emergenza Covid. Lo stato d’urgenza è invece normato dalla legge 1955-385 , che include situazioni aventi, per loro natura e gravità, il carattere di calamità pubblica. Viene dichiarato con decreto dal Consiglio dei ministri e la sua proroga oltre dodici giorni deve essere autorizzata per legge, la quale fissa anche la durata definitiva. Pur avendo dunque un quadro normativo definito, in coincidenza degli eventi correlati al Coronavirus, il Governo francese ha preferito introdurre una disciplina specifica sullo stato d’urgenza sanitaria.

Loading...

Germania

In Germania, la Legge fondamentale distingue tra stati di emergenza esterni (stato di difesa, stato di tensione) e stato di emergenza interno (articoli 11, 91, 87a), includendo in quest’ultimo anche un pericolo imminente o la minaccia di epidemie, tale da giustificare limitazioni alle libertà di circolazione - solo attraverso la legge - nel territorio federale. Lo stato di emergenza interno può essere constatato da un Land interessato o dal Governo federale: il Parlamento non entra in tale procedimento e lo stato di emergenza non ha bisogno di essere confermato.

Spagna

In Spagna è la Costituzione, all’articolo 116, a prevedere lo “stato di allarme” dichiarato tramite decreto adottato in Consiglio dei ministri, per un periodo massimo di 15 giorni. Il dettato costituzionale stabilisce che, in questa evenienza, l'Esecutivo ne dia conto al Congresso dei deputati, immediatamente riunito allo scopo, e senza la cui autorizzazione non può essere prorogato il termine dei 15 giorni. Il decreto determina l'ambito territoriale sul quale si spiegano gli effetti della dichiarazione, che nel caso in esame riguarda l'intera Spagna. La legge organica 4/1981 detta le condizioni per la dichiarazione dello stato di allarme, tra cui sono menzionate le «crisi sanitarie come le epidemie e le situazioni di contagio grave». L'articolo 162 del Regolamento del Congresso recepisce il dettato costituzionale, aggiungendovi che «qualora il Governo dichiari lo stato di allarme, presenterà immediatamente al Presidente del Congresso una comunicazione con cui accompagnerà il decreto adottato in Consiglio dei ministri». Si prevede, altresì che, nell'eventualità in cui il Governo, in base all'articolo 116, comma 2, della Costituzione, intenda prorogare il termine di 15 giorni, deve chiedere l'autorizzazione del Congresso prima della scadenza del termine originario.

Italia

In Italia, allo stato attuale lo stato di emergenza dovrebbe terminare il 31 dicembre. Ma l’ipotesi che venga prolungato oltre quella data è più che probabile, tanto che il ministro della Salute Roberto Speranza ha già ammesso che la soluzione oramai in vigore da 31 gennaio del 2020 potrebbe essere rinnovata dall’esecutivo, «senza timore», se dovesse esserci la necessità.