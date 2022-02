Stato di emergenza, dallo smart working agli hub vaccinali: ecco cosa succede dopo il 31 marzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cosa accadrà dopo il 31 marzo, ultimo giorno dello stato di emergenza, se il governo deciderà di non prorogare una condizione in vigore da oltre due anni e che regola la vita quotidiana degli italiani ai tempi dell’epidemia da Covid-19? Dall’uso delle mascherine al chiuso allo smart working passando per il green pass, è lungo l’elenco delle misure in vigore che l’esecutivo dovrà decidere se confermare o far cadere con il ritorno alla normalità.

Tra le questioni da dirimere anche l’eventuale coinvolgimento della Protezione civile al posto della struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo e lo scioglimento del Comitato tecnico scientifico (Cts) che è un organo consultivo del governo ed è strettamente legato all’emergenza (fu la prima ordinanza dell’allora capo della Protezione Civile Angelo Borrelli a definirne organico e funzioni).

Dagli hub ai medici di famiglia

Con il ritorno alla normalità il Governo dovrà redistribuire numerose competenze. La gestione dell’acquisto dei vaccini dovrebbe restare in capo al ministero della Salute, al quale dovrebbe finire anche tutto ciò che riguarda gli acquisti di farmaci per la lotta al virus. Una partita che però potrebbe riguardare anche le Regioni, alle quali dovrebbero invece tornare tutte le competenze su ciò che riguarda la campagna vaccinale e gli eventuali richiami, con un graduale passaggio della gestione dai grandi hub ai medici di famiglia, ai pediatri e agli ospedali.

Mascherine

L’obbligo di indossare le mascherine all’aperto finisce venerdì 11 febbraio (bisogna comunque portarle sempre in tasca per proteggersi in caso di assembramenti), mentre resta almeno fino al 31 mazo l’obbligo di indossarle al chiuso. Il governo ha fatto sapere che non c’è alcun automatismo tra la fine dello stato di emergenza e la decadenza di questo obbligo: indossare i dispositivi di protezione al chiuso potrà essere richiesto anche dal 1° aprile.

Smart working

Il lavoro agile (o smart working) resterà anche dopo la fine dello stato di emergenza, quando sarà necessario però un accordo individuale tra azienda o amministrazione e il singolo dipendente. Le regole per utilizzarlo da aprile ci sono, sia nel pubblico (con il rinnovo del loro contratto il 21 dicembre scorso è arrivata anche la prima regolamentazione in un Ccnl del “lavoro a distanza non emergenziale”) che nel privato (toccherà ai contratti di categoria definire i dettagli, a partire dagli strumenti di lavoro, dal diritto alla disconnessione, passando per privacy, tempi di riposo e tipo di controllo del datore di lavoro).