Stato etico e ludico La tentazione di affidarsi all'azzardo premia gli audaci, che sanno intuire uno scarto del destino, ma è nemica degli spiriti semplici, che credono in un sistema di probabilità fasullo. Ma con bingo, videolottery, slot machine, gratta e vinci e (a breve) anche con la lotteria degli scontrini, la Sorte sembra ormai essere anche la patrona del Fisco. In un Paese che cerca, nel frattempo, di combattere la dipendenza da gioco di Alberto Orioli

Benevolenza, clemenza e perseveranza. Benevolenza dell'Europa per lo sforamento del deficit di 16 miliardi; clemenza da parte dello spread per risparmiare 6 miliardi di minori interessi sul debito; perseveranza nel recupero di 7 miliardi di evasione fiscale e di maggiori entrate. Sono le tre virtù teologali della manovra del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.



E poi c'è la fortuna. Soluzione e malattia. Nei conti pubblici come nella vita. Lo Stato si prende a cuore la salvezza dei ludopatici, ma è biscazziere quando si affida ai gratta e vinci o alle tasse sul gioco per trarne gettito per l'Erario: 10 miliardi l'anno. Dalle sole slot machine (oltre 6 miliardi) il Fisco guadagna più che dall'imposta di registro. La fortuna è una dea bipolare e misteriosa: aiuta gli audaci quando sanno intuire uno scarto del destino, un'occasione da sfruttare con la virtù machiavellica, in sostanza un'abilità costruita con intuito e preparazione. È la fortuna intesa come destino, magari come predestinazione.

