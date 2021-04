Statuti, conti, personale: il nuovo Terzo settore chiama i professionisti

3' di lettura

Il debutto del Registro unico nazionale del Terzo settore, atteso entro giugno, dopo la fase di test della piattaforma informatica predisposta da Unioncamere entro il 21 aprile, sarà non solo l’attuazione di una parte fondamentale della riforma avviata nel 2016 per il mondo non profit, ma anche l’occasione per le organizzazioni non lucrative di ripensare alla propria attività, in chiave futura. In questo, un ruolo centrale spetta ai professionisti: notai, commercialisti, avvocati.

La riforma impone nuovi obblighi sul piano della trasparenza (tutti gli enti che si iscriveranno al Registro unico dovranno depositare annualmente il bilancio e quelli che superano il milione di entrate devono redigere il bilancio sociale), e sul piano del controllo (per tutte le fondazioni e per le associazioni che superano determinati limiti dimensionali è previsto l’organo di controllo). Non solo. Per assumere personale negli enti del Terzo settore, ci sono da rispettare regole ad hoc sulle retribuzioni e vincoli sull’impiego dei volontari. In poche parole, anche la gestione degli enti di Terzo settore dovrà avere una matrice più professionale, dalla gestione delle raccolte fondi all’amministrazione, per arrivare alle risorse umane.

Gli statuti

Il primo passo nel quale i professionisti stanno accompagnando le organizzazioni, è l’aggiornamento degli statuti: per accedere al Registro unico, devono essere allineati al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017). La nuova scadenza entro la quale si può fare l’aggiornamento con modalità di approvazione semplificate è il prossimo 31 maggio (Dl Sostegni).

«L’aggiornamento degli statuti degli enti del Terzo settore - spiega Maurizio Postal, componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con delega alla fiscalità e al non profit - non è solo la riscrittura di un pezzo di carta. Cambiare lo statuto in linea con la riforma significa adottare una nuova organizzazione e ristrutturare completamente l’ente dal punto di vista funzionale. È un percorso di trasformazione che per essere tradotto in pratica richiederà parecchio tempo».

La mancata attuazione della parte fiscale della riforma, che necessita dell’autorizzazione della Commissione europea - ancora mai chiesta dal Governo italiano - è un problema e una fonte di incertezza per gli enti, che devono individuare la sezione del Registro unico nella quale iscriversi. Il mancato completamento del quadro fiscale, a quattro anni dal Codice del Terzo settore, è una delle criticità sottolineate anche nell’ultima versione della circolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sugli aspetti professionali della riforma (278 pagine), pubblicata il 22 aprile.