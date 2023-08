Stavolta l'orso perde il pelo e il vizio

Ascolta la versione audio dell'articolo

È sempre imbarazzante trovarsi nella posizione di non riuscire ad apprezzare una serie che ha ricevuto lodi smodate davvero da tutti, almeno a leggere le recensioni americane e nostrane, da «The Atlantic» all’ultimo dei blog. Ripenso agli sguardi di compatimento che ho riservato a chi mi diceva di non vedere i meriti di Succession e vi chiedo scusa, fratelli e sorelle, ora capisco.

La seconda stagione di The Bear (su Disney+) è, senza dubbio, un prodotto di altissimo livello. Lo status culturale raggiunto con la prima, ottima, stagione è visibile nel numero e nella qualità delle guest star: sfilano tra gli altri Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Olivia Colman, Gillian Jacobs, Sarah Paulson, con brevi comparsate o veri e propri personaggi secondari.

Si riprende da dove avevamo lasciato: i 300mila dollari incomprensibilmente nascosti nei barattoli di pomodoro vengono investiti nella ristrutturazione del locale e, senza perdere molto tempo a spiegare la logica dei vari passaggi, altri soldi devono essere presi in prestito. Mentre i lavori vanno avanti, con mille intoppi e fallimenti, Carmy (Jeremy Allen White) e Sydney (Ayo Edebiri) studiano il nuovo menu, regalando momenti di sempre gradita pornografia culinaria arricchita da dialoghi, commenti e una drammaturgia che lavora sull’associazione simbolica tra i piatti creati e le dinamiche psicologiche dei personaggi. Sydney è ormai protagonista a pieno titolo, accumula un minutaggio forse perfino maggiore dello stesso Carmy. L’amicizia tra i due, che per fortuna esclude ogni sviluppo romantico, è di nuovo una delle cose migliori: tra devozione e momenti di sfiducia, gelosia e dialoghi a cuore aperto.

Le serratissime sequenze ansiogene che hanno fatto la fortuna della prima stagione sono sempre presenti: allarmi, timer, sveglie e telefoni suonano ininterrottamente facendo da sfondo a moltissime scene; di nuovo il disastro è costantemente dietro l’angolo. Stavolta però ci si prende anche un po’ di tempo per respirare: possiamo seguire Sydney che vaga tra i ristoranti di Chicago con un quaderno alla mano, in cerca di ispirazione per il menu; oppure Marcus (Lionel Boyce), a cui viene concesso un intero episodio e un viaggio studio a Copenhagen per perfezionarsi nell’arte del dessert, in un ristorante che è chiaramente il Noma anche se nessuno lo dice esplicitamente. Tutti i personaggi secondari hanno spazio per crescere ed espandersi, trasmettendo così un senso di maggiore coralità.

Eppure, eppure (da qui in poi sono costretto a fare alcuni spoiler, siete avvertiti): forse il cinismo in me sta avendo la meglio, ma la psicologia di questi personaggi segue uno schematismo ottimista degno di una sceneggiatura dell’Aaron Sorkin anni ’90: Richie (Ebon Moss-Bachrach), per esempio, nel giro di una settimana si trasforma in una persona completamente diversa, improvvisamente in grado di apprezzare la bellezza del servire gli altri; Tina (Liza Colón-Zayas), anche lei mandata a studiare a spese dell’indebitatissimo ristorante, veleggia a due metri da terra con lo sguardo pieno di gratitudine e voglia di imparare; la new entry Claire (Molly Gordon), amica di vecchia data con cui Carmy intraprende una relazione, personaggio privo di qualsiasi interesse, brava ragazza della porta accanto il cui bel viso sorridente è oggetto di numerosi interminabili primi piani sognanti.