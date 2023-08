Stazioni di rifornimento a idrogeno rinnovabile, 128 milioni dal Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ammontano a poco più di 128 milioni gli aiuti messi in campo dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la selezione di proposte progettuali in grado di realizzare stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile per veicoli leggeri e pesanti.

Il fine ultimo della misura, introdotta dal decreto 160 del 14 luglio, è sviluppare la sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale, sfruttando i fondi previsti dal Pnrr. Le domande devono essere presentate entro il 16 agosto 2023.

I beneficiari degli aiuti

Possono avvalersi delle risorse stanziate gli operatori economici, in forma singola o associata, iscritti al registro delle imprese, che rientrano nei settori industria, artigianato e agricoltura. I beneficiari possono sostenere costi relativi a progettazione, costruzione e installazione delle infrastrutture che forniscono ai veicoli circolanti sulla strada esclusivamente idrogeno rinnovabile.

Nella fattispecie, il bando si propone di promuovere la localizzazione degli impianti lungo aree con particolari esigenze, come l’asse stradale del Brennero, in direzione nord-sud fino alla Pianura Padana, l’ambito delle hydrogen valleys, quello territoriale di riferimento dei servizi di trasporto pubblico locale e/o regionale con materiale rotabile alimentato a idrogeno, il corridoio est-ovest da Torino a Trieste e i corridoi delle reti transeuropee di trasporto e i punti transfrontalieri.

Un aspetto fondamentale per chi decide di affrontare questo investimento è fare in modo, seppur nell’eventualità della cessione degli stabilimenti di rifornimento a soggetti terzi, di mantenere invariate la natura dei distributori per la loro intera durata economica.