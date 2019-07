Stefania Radoccia (EY): «Così la tecnologia rivoluziona gli studi professionali»

Per farlo, Radoccia intende proseguire la politica di recruiting condotta come responsabile dell’area legale. «Abbiamo allargato il team - rileva - con acquisizioni dai più importanti studi. L’ultimo ingresso è quello del team di 15 avvocati, guidati da Daniele Caneva, specializzati in proprietà intellettuale e reclutati da Crea. Ora vogliamo espanderci sia a livello territoriale, con nuovi ingressi soprattutto in Veneto ed Emilia Romagna, sia in termini di competenze, con acquisizioni nei settori di energia, infrastrutture, farmaceutico e immobiliare».

Oltre al reclutamento di nuovi professionisti, anche nell’area fiscale, per far crescere EY Tax and Law Radoccia intende puntare sull’origination deal. «Oggi - spiega - ci occupiamo di deal tagliati sul mercato italiano, dove vince chi offre il prezzo migliore. Ma in futuro vorremmo cambiare le regole del gioco e arrivare per primi dove sta per presentarsi la necessità di consulenza di alto livello».

Un progetto in cui gioca un ruolo anche la tecnologia, con i tool predictive. «Puntiamo molto su tecnologia e innovazione - afferma Radoccia - tanto che un mese fa a Bari abbiamo aperto il nostro nuovo Competence center in collaborazione con il Politecnico». Si tratta di una struttura in cui entreranno professionisti e giovani laureati (si parte con 50 ma l’obiettivo è arrivare a 200 in due anni) per sviluppare nuove tecnologie, sia da usare all’interno di EY, sia da offrire ai clienti. «Intendiamo - spiega Radoccia - automatizzare alcune funzioni, dalla due diligence al contenzioso seriale alla compliance fiscale per concentrare le risorse sulle consulenze di alto livello».

Tra i settori chiave da valorizzare, per Radoccia, ci sono, nell’area fiscale, quello delle imposte sulle transazioni, il transfer price e la tassazione internazionale; l’area legale, invece, punta a rafforzarsi in finanza, crediti deteriorati Utp, cartolarizzazioni, project finance, M&a e private equity.

In cantiere, poi, annuncia la managing partner di EY Tax and Law c’è «un evento sulle infrastrutture, che vanno incentivate per far ripartire l’Italia. Abbiamo già fatto un evento sul settore energetico e abbiamo pubblicato un volume su fiscalità ed energia. L’obiettivo è posizionarci come esperti e proporci come interlocutori strategici anche a livello istituzionale».