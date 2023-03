Stefano Azzi: «La Serie A è di grande interesse, Dazn pronta alla gara sui diritti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Va bene parlare del prezzo, ma prima mi concentrerei sul menu e sulla pirateria. È da lì che bisogna partire». Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia, non si nasconde alla domanda e conferma: «Sui diritti della Serie A per i prossimi cinque anni siamo pronti a giocare la nostra partita con determinazione. Ma l’importante è anche migliorare il prodotto come experience. Cosa assolutamente possibile». Azzi è arrivato alla guida di Dazn Italia un anno fa. E guarda ai 12 mesi alle spalle «in maniera positiva. In questo periodo abbiamo cambiato passo. Sulla sostenibilità finanziaria, nel rapporto con le istituzioni, negli investimenti in tecnologie, nel rapporto con i clienti con il nuovo customer care».

Beh, se parliamo di sostenibilità finanziaria non lo trova in contraddizione con il bilancio 2021 del gruppo Dazn che a livello globale si è chiuso con un perdita di 2,17 miliardi di euro?

Il gruppo è in crescita corposa. I ricavi sono saliti del 70% e Dazn si sta ritagliando sempre di più il ruolo di leader europeo dello sport in streaming. Il gruppo si è posto l’obiettivo di arrivare alla profittabilità per la fine del 2023. E anche noi in Italia siamo in linea con la strategia del gruppo. Questa fase per noi è ancora quella degli investimenti per creare valore. Lo abbiamo fatto con la Serie A, ma anche con l’acquisizione di Eleven Group e con tutto l’impegno sulle infrastrutture e sulla tecnologia.

Loading...

Anche in questa stagione Dazn ha dovuto fronteggiare la famigerata rotella per i consumatori.

Sempre meno. In un anno e mezzo abbiamo trasmesso 640 partite. In questo novero le criticità ci sono state in circa l’1% dei match. Ce ne siamo sempre scusati, assolutamente, rileviamo che sono criticità appartenenti a episodi passati e in molti casi neanche riferibili a noi. Da Ott responsabile quale siamo, abbiamo rimborsato proattivamente in pochi giorni. Ma abbiamo lavorato sodo, investito e guardato in avanti.

Cosa pensa del fatto che molti osservatori ancora oggi ritengono che lo streaming non sia in grado di supportare lo sport live?

Lo streaming non è il futuro, è il presente. I numeri sulla crescita nella fruizione ci convincono del fatto che sia cambiato il paradigma. Abbiamo circa 15 milioni di device unici registrati. Il 30% circa di chi utilizza il servizio lo fa in mobilità. E l’audience ci sta dando risultati positivi